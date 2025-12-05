каждый второй самарец прибегает к уборке дома для борьбы с апатией

Как оказалось, каждый второй самарец (40,3%) в попытке вернуть чувство контроля наводит порядок или делает уборку. Еще 29,9%, находясь дома, успокаиваются за счет просмотра видео, фильмов и сериалов. Это помогает отвлечься от навязчивых мыслей и восстановить силы. 18,7% успокаиваются за счет кулинарных экспериментов. Опрошенные признаются, что во время приготовления пищи они избавляются от тревожных мыслей и наслаждаются процессом.



«Наше исследование подтверждает: дом — пространство для восстановления и психологического комфорта. Когда квартира зонирована с учетом привычек и эмоциональных потребностей всех членов семьи: будь то уголок для отдыха, функциональная кухня или отдельное рабочее место — это помогает не только снизить тревожность, но и сохранить личные границы. Грамотное зонирование позволяет каждому домочадцу заниматься своим делом, не мешая другим, а значит и восстанавливаться в своем ритме. Особенно это актуально, если площадь жилья не соответствует нормативам (менее 33 кв.м на одного человека или менее 42 кв.м на двоих): в таких случаях важно создать четкие зоны для отдыха, готовки и работы, чтобы пространство не “давило”, а способствовало чувству комфорта и контроля», — отмечают в пресс-службе Level Group.



«Исследования показывают, что бытовая активность: уборка, готовка, мелкие привычные дела — помогает снизить тревожность и вернуть ощущение контроля, активируя дофаминовую систему мозга, отвечающую за чувство удовлетворения. Прогулки и дневной свет также способствуют выработке серотонина и улучшению циркадных ритмов, что положительно влияет на настроение. Осенью действительно отмечается рост обращений с жалобами на усталость и апатию, примерно на 20–30%, что связано с сезонными колебаниями выработки серотонина. Эти простые меры эффективны именно при сезонных проявлениях апатии и легком снижении настроения, помогая мягко поддерживать эмоциональное равновесие, но не заменяют психотерапию при выраженных депрессивных состояниях», – отметила Мария Миняйчева, медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС)



Опрос также показал, что сезонная апатия и упадок настроения настигает подавляющее большинство самарцев (78,3%). Интересно, что лишь 7,5% из них для преодоления этого состояния читают книги, а 3,7% восстанавливаются за счет более длительного период сна.