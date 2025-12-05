Я нашел ошибку
Главные новости:
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
Представители Самарской области в числе победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»
Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального Министерства науки и высшего образования
Новую партию гуманитарной помощи бойцам СВО подготовили в Самаре накануне Нового года
С места ДТП в Тольятти госпитализированы водитель и 27-летняя женщина – пассажир
Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества «Знание»
К самарцам не допустили почти 1300 литров некачественного алкоголя
На призовом пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области!
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.99
EUR 89.9
-0.69
Жители Самары сокращают потребление дорогих видов рыбы

166
Жители Самары сокращают потребление дорогих видов рыбы

Россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. Об этом недавно заявил президент РФ Владимир Путин на совещани

Если самарцы едят меньше рыбы, то продавцы стали меньше зарабатывать? Сотрудники портала 63.ру поговорили об этом с индивидуальным предпринимателем, экспертом рыбного рынка Владимиром Панариным.

Эксперт пояснил, что ситуацию нельзя рассматривать в отрыве от общей экономической картины. Цены растут практически на всё, и рыба — не исключение. При этом доходы многих самарцев не увеличиваются, а иногда даже сокращаются.

Вот и выходит, что относительно дорогую красную рыбу и треску теперь покупают реже, выбирая более бюджетные варианты — минтай и хек. Покупатель стал осмотрительнее и чаще смотрит на ценник, чем руководствуется личными предпочтениями. Предприниматели, в свою очередь, подстраиваются под спрос: они закупают впрок только те виды рыбы, которые быстро разойдутся, а объёмы закупок красной рыбы сокращают.

В центре внимания
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
5 декабря 2025  12:14
Началась прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
227
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
5 декабря 2025  11:30
Сегодня, 5 декабря, в 12:00 Вячеслав Федорищев проведёт прямую линию
212
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
358
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
1303
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
746
