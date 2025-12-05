Жители Самары сокращают потребление дорогих видов рыбы

Россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. Об этом недавно заявил президент РФ Владимир Путин на совещани

Если самарцы едят меньше рыбы, то продавцы стали меньше зарабатывать? Сотрудники портала 63.ру поговорили об этом с индивидуальным предпринимателем, экспертом рыбного рынка Владимиром Панариным.

Эксперт пояснил, что ситуацию нельзя рассматривать в отрыве от общей экономической картины. Цены растут практически на всё, и рыба — не исключение. При этом доходы многих самарцев не увеличиваются, а иногда даже сокращаются.

Вот и выходит, что относительно дорогую красную рыбу и треску теперь покупают реже, выбирая более бюджетные варианты — минтай и хек. Покупатель стал осмотрительнее и чаще смотрит на ценник, чем руководствуется личными предпочтениями. Предприниматели, в свою очередь, подстраиваются под спрос: они закупают впрок только те виды рыбы, которые быстро разойдутся, а объёмы закупок красной рыбы сокращают.