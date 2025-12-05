Задолженность других стран перед РФ достигла максимума с 1998 года

В 2024 году Россия увеличила объем кредитования иностранных государств более чем до 33 млрд долларов – это максимальный показатель с 1998 года.

Как следует из анализа данных Всемирного банка, проведенного РИА Новости, за прошлый год совокупная задолженность 38 стран перед Россией выросла на 2,6 млрд долларов и достигла 33,1 млрд. В последний раз более высокий уровень – 38 млрд – фиксировался в 1998 году.

В 2024 году больше всего денег у РФ заняла Бангладеш: долг страны увеличился на 1,2 млрд долларов. Египет нарастил обязательства на 815 млн, Индия – на 799 млн.

Незначительное увеличение этого показателя отмечается у Узбекистана (плюс 39 млн), Афганистана (плюс 17 млн), Йемена (плюс 7 млн) и Шри-Ланки (плюс 3 млн).