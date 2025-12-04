В Самаре традиция прощания с коллегами в последний день работы ближе молодежи

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, имеющие опыт увольнения с работы.

Чаще всего, покидая компанию, самарцы прощаются с сослуживцами только устно (43%). 27% приносят на работу угощения для коллег. Такие форматы, как прощальная вечеринка или поход в бар (6%) либо прощальное письмо (5%), являются скорее исключением. Уходят из компании, не прощаясь, 24% опрошенных.



Мужчины чаще женщин ограничиваются исключительно устным прощанием (46 и 40% соответственно). Горожанки, в свою очередь, чаще угощают коллег в свой последний рабочий день (30% против 24% среди мужчин) и организовывают прощальные посиделки в кафе или походы в бар (7% против 5% среди мужчин).



Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, угощает коллег (34%) и реже всего уходит без прощания (20%). Покидают работодателя по-английски чаще всего 35—45-летние: такая модель поведения свойственна 36%.



Время проведения: 26 ноября — 2 декабря 2025 года