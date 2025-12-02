Самарцы готовы вложить в косметический ремонт в среднем 160 000 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самарцы готовы вложить в косметический ремонт в среднем 160 000 рублей

169
Самарцы готовы вложить в косметический ремонт в среднем 160 000 рублей

Аналитики Авито Услуг и Авито Товаров опросили жителей Самары, чтобы выяснить, как они подходят к косметическому ремонту: где ищут вдохновение, на чем готовы экономить и ради чего — наоборот — готовы потратиться. Опрос показал: в ремонте мы по-прежнему доверяем мнению близких и все чаще смотрим в сторону технологий и «умных» решений.

С кем советуются и что выбирают

Затевая косметический ремонт, 39% респондентов в первую очередь прислушиваются к мнению семьи и друзей. Треть (33%) предпочитают продумать всю визуальную концепцию будущего интерьера самостоятельно. Блоги и соцсети вдохновляют 29% опрошенных. 

«Опрос показал, что основным источником рекомендаций при косметическом ремонте остаются семья и друзья. Однако россияне нередко предпочитают доверять такую важную работу профессионалам: 27% респондентов пользуются помощью ремонтных бригад и дизайнеров интерьера. Такой подход позволяет избежать ошибок и получить результат, полностью соответствующий ожиданиям заказчика и современным трендам», — комментирует Светлана Филимонова руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

Если бы можно было привести в порядок только одно помещение, треть (35%) жителей Самары выбрала бы кухню. Гостиную предпочли бы обновить 21% опрошенных. Еще 16% сделали бы ремонт в спальне — примечательно, что она первая в очереди на обновление у зумеров (29%). 12% в первую очередь обновили бы ванную.

«Мы видим, что предпочтения молодежи в ремонте заметно отличаются от других возрастных групп. Молодые люди уделяют много внимания визуалу и техническому оснащению — следят за интерьерными трендами в Pinterest, готовы потратить больше денег на технику, решения “умного дома” и оформление пространства в целом», — прокомментировал Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.

Какие решения предпочитают

Когда речь заходит о выборе материалов, жители Самары чаще всего готовы инвестировать в технологичность. Так, 37% ответили, что хотели бы установить систему «умного дома». Также популярны экологичные решения: 30% респондентов выбрали бы натуральные и безопасные материалы, даже если это потребует дополнительных вложений. Еще 25% хотели бы приобрести мебель из натурального дерева, а 16% — положить паркет и использовать в ремонте натуральный мрамор. При этом 29% опрошенных признались, что не считают нужным тратиться на дорогие улучшения и купили бы все самое простое.

Примечательно, что молодежь 18-24 лет меньше всего хотела бы использовать экологичные материалы (24%). Но при этом им больше других импонируют решения для «умного дома» и дорогая техника известных брендов.

Сколько готовы потратить 

В среднем опрошенные готовы потратить на косметическое обновление жилья около 160 000 рублей. Причем молодежь назвала сумму почти в полтора раза больше. Однако 50% хотели бы уложиться в 100 000, из них 21% — в 50 000 рублей. Бюджет от 100 000 до 200 000 рублей закладывают также 21%, от 200 000 до 350 000 — 9%. Больше полумиллиона готовы потратить только 5% опрошенных.

Как выбирают мебель и где вдохновляются

При выборе мебели и предметов декора респонденты больше всего ориентируются на бюджет (53%) и мнение близких (38%). Советам из интернета доверяют 33%, а самостоятельно принимают решения 26% опрошенных. 

Примечательно, что большинство черпает вдохновение не в сети, а из квартир друзей и знакомых (30%). Еще 25% обращают внимание на шоурумы. 23% ориентируются на интерьеры блогеров и прислушиваются к их советам, а 16% берут на заметку интерьеры отелей в путешествиях. Среди источников вдохновения для молодежи лидируют визуальные платформы: почти каждый второй (49%) подсматривает идеи в Pinterest.

