В Самарской области на 16% выросла заболеваемость ковидом

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, по итогам 48 недели 2025 года в Самарской области показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 21,5 на 100 тыс. населения, что на 16% выше, чем неделей ранее. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Нефтегорском, Камышлинском и Безенчукском районах.

За 48 неделю 2025 года в Самарской области зарегистрировано 9158 случаев ОРВИ. Заболеваемость в целом по области ниже эпидпорога на 23%. Превышение на 23,9% отмечается только в возрастной группе 15 лет и старше.

В сравнении с прошлой неделей фиксируется рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 8,1%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вируса гриппа A (H3N2), аденовирусов, парагриппа, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов и COVID-19.