 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции

С 24 ноября по 5 декабря 2025 года в рабочие дни специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области проведут «горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции.

Задать интересующие вопросы специалистам можно по телефонам:

8-800-555-49-43 Консультационная служба Роспотребнадзора

8-846-267-42-94, 8-846-337-85-06 Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области

8-846-260-37-97 Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии

Дополнительные телефоны территориальных отделов:

Тольятти, Жигулевск, Ставропольский р-н: 8 (8482) 37-03-81

Новокуйбышевск, Красноармейский, Хворостянский, Пестравский р-ны: 8 (84635) 4-00-91

Чапаевск, Безенчук, Безенчукский, Приволжский р-ны: 8 (84639) 3-01-29

Нефтегорск, Нефтегорский, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский р-ны: 8 (846-70) 21-80-03, 8 (846-70) 2-10-89

Сызрань, Сызранский, Шигонский р-ны: 8 (8464) 98-32-73

Отрадный, Кинель-Черкасский, Борский, Богатовский, Похвистневский р-ны: 8 (846-61) 2-24-82

Сергиевск, Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Клявлинский, Камышлинский, Шенталинский, Челновершинский, Кошкинский р-ны: 8 (84655) 2-43-54, 8 (84655) 2-40-44, 8 (84653) 2-26-42.

Фото: минздрав СО