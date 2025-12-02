ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением

При заболевании каждый третий россиянин (35%) занимается самолечением. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным исследования, обращение в государственные поликлиники сокращается. Так, сейчас этот вариант выбирают 41% респондентов против 52% в 2006 году. На фоне снижения доверия к бесплатной медицине растет и спрос на платные услуги - ими пользуются 17% опрошенных по сравнению с 6% в 2006 году.

Отмечается, что 52% россиян не удовлетворены качеством медицинского обслуживания. Главная причина - дефицит врачей и компетенций медицинского персонала, на который указывают 83% опрошенных. Сложности с записью (22%), ограниченность бесплатной помощи (14%) и очереди (13%) также остаются значимыми факторами.

Удовлетворенность россиян качеством медпомощи составляет 42%. Причем в Москве и Санкт-Петербурге она в 1,5 раза выше среднероссийского уровня и достигает 66%. В малых городах (население до 100 тыс.) и селах этот показатель варьируется от 33% до 37% соответственно.