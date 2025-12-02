В Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин проверили репродуктивное здоровье

В этом году в Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье. Такие профилактические мероприятия включают чек-ап репродуктивной сферы с целью выяснения возможности стать папой и мамой.

«Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья активно проводятся, в том числе в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Это часть национального проекта «Семья», который реализуется с этого года по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия» Ирина Моисеева. — Работа медучреждений Самарской области выстроена таким образом, что жители могут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья в удобное для себя время — вечером или, например, в субботу. На многие предприятия выезжают бригады медработников и проводят диспансеризацию на местах».

Диспансеризация поможет выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на зачатие и течение беременности.

Причин ухудшения репродуктивного здоровья много: это может быть малоподвижный образ жизни, вредные привычки, стресс, а также вовремя не обнаруженные инфекции и врожденные патологии. Многие недуги могут протекать бессимптомно, и пары могут не знать о проблемах.

Благодаря диспансеризации выявляются изменения в репродуктивной сфере и, главное, своевременно назначается лечение выявленной патологии.