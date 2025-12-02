В Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин проверили репродуктивное здоровье

Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин проверили репродуктивное здоровье

217
В Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин проверили репродуктивное здоровье

В этом году в Самарской области в рамках диспансеризации более 380 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18 — 49 лет проверили репродуктивное здоровье. Такие профилактические мероприятия включают чек-ап репродуктивной сферы с целью выяснения возможности стать папой и мамой.

«Мероприятия по сохранению репродуктивного здоровья активно проводятся, в том числе в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Это часть национального проекта «Семья», который реализуется с этого года по решению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, — отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия» Ирина Моисеева. — Работа медучреждений Самарской области выстроена таким образом, что жители могут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья в удобное для себя время — вечером или, например, в субботу. На многие предприятия выезжают бригады медработников и проводят диспансеризацию на местах».

Диспансеризация поможет выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на зачатие и течение беременности.

Причин ухудшения репродуктивного здоровья много: это может быть малоподвижный образ жизни, вредные привычки, стресс, а также вовремя не обнаруженные инфекции и врожденные патологии. Многие недуги могут протекать бессимптомно, и пары могут не знать о проблемах.

Благодаря диспансеризации выявляются изменения в репродуктивной сфере и, главное, своевременно назначается лечение выявленной патологии.

 

 

 

