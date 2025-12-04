В центральных почтовых отделениях Самары установили почтовые ящики для писем Деду Морозу

В губернии заработала новогодняя почта. Специальные ящики для корреспонденции зимнему волшебнику установили в центральных почтовых отделениях Самары (ул. Ленинградская, 24) и Тольятти (ул. Мира, 67), сообщает samara.kp.ru.

Новогодние почтовые ящики будут принимать письма жителей региона до конца декабря. Рядом с ними разместили краткую инструкцию по отправке посланий зимнему волшебнику. Адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область.

Послания для Деда Мороза будут принимать и самые обычные ящики, установленные в каждом почтовом отделении Самарской области.

Фото: freepik.com