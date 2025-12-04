Врач-диетолог рассказала о пользе мандаринов

Врач-диетолог Елена Соломатина указала на пользу мандаринов для иммунитета благодаря содержанию биологически активных компонентов, пишут "Известия".

В беседе с «Радио 1», она отметила, что эти фрукты содержат не только витамин С, но и каротиноиды — предшественники витамина А. Витамин А отвечает за обновление кожи и слизистых, а значит помогает создавать дополнительный барьер для вирусов: доступ к клеткам «как бы закрывается».

Врач подчеркнула значение биофлавоноида гесперидина, который снижает уровень окислительного стресса и останавливает воспалительные процессы. Это вещество помогает стабилизировать клеточные мембраны, благодаря чему клетки дольше остаются молодыми.

Отдельно специалист выделила пользу клетчатки и пектинов, содержащихся в мандаринах. Они улучшают пищеварение, способствуют выведению из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов, а главное — снижают уровень холестерина и сахара в крови.

Соломатина рассказала, что в мандаринах содержатся витамины С и А, а также калий, кальций, магний и другие витамины. Вместе с тем мандарины могут быть противопоказаны при заболеваниях ЖКТ, пишет RT.

Фото: pxhere.com