Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков рассказал о восстановлении озера в парке 50-летия Октября

Одной из тем прямого эфира главы Кировского района Самары Игоря Рудакова стало восстановление водоемов, расположенных на территории города. Один из вопросов, поступивших от жителей, касался состояния главной достопримечательности парка 50-летия Октября – озера Песчаного.

«Красивый водоем – это всегда результат постоянного, продуманного и системного ухода. В противном случае даже самый живописный пруд со временем теряет прозрачность, постепенно зарастает и мелеет. К сожалению, в свое время эта проблема коснулась практически всех озёр Кировского района – водоёма на улице Ташкентской, пруда в сквере «Дубовый колок», водоёма в посёлке Яблонька. Особое внимание восстановлению водных объектов уделил глава города Самары Иван Николаевич Носков, и на сегодняшний день озеро Песчаное в парке 50-летия Октября – самый показательный в этом плане объект. Благодаря строительству автономной скважины уровень воды в озере к началу июля достиг оптимальных показателей», – рассказал Игорь Рудаков.

Параллельно была проведена комплексная работа по оздоровлению водоёма: береговая линия очищена от скопления водорослей, сам водоем освободили от водорослей механическим способом и биопрепаратом с хлореллой. Также в озеро выпущено более 700 рыб.