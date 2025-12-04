Я нашел ошибку
Ему было 57 лет. Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.
Ушел из жизни известный самарский пластический хирург Дмитрий Антимонов
Женщина оказала активное сопротивление, а соседи вызвали скорую помощь и состояние потерпевшей удалось стабилизировать.
В Отрадном во время бытовой ссоры брат ударил ножом свою сестру
Новогодние почтовые ящики будут принимать письма жителей региона до конца декабря.
В центральных почтовых отделениях Самары установили почтовые ящики для писем Деду Морозу
По результатам турнира Тимофей завоевал право участия в первенстве России 2026 года. Тренирует спортсмена Сергей Болотский.
Тимофей Нехорошев из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по самбо
В миру Валентину Войно-Ясенецкому – архиепископу, выдающемуся гнойному хирургу и профессору медицины.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ открыли памятник святителю Луке Крымскому
"...обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки", - говорится в документе.
Путин поручил РЖД принять меры по увеличению перевозок рыбы с Дальнего Востока
Соответствующее решение было принято в четверг на заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).
Российским самбистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны
"Прежде всего, речь не о передвижении по казенной надобности на служебном транспорте, а о частных поездках на личном авто".
Депутат Миронов выступил против освобождения сенаторов и судей от штрафов с камер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков рассказал о восстановлении озера в парке 50-летия Октября

203
Была проведена комплексная работа по оздоровлению водоёма: береговая линия очищена от скопления водорослей, сам водоем освободили от водорослей механическим способом и биопрепаратом с хлореллой.

Одной из тем прямого эфира главы Кировского района Самары Игоря Рудакова стало восстановление водоемов, расположенных на территории города. Один из вопросов, поступивших от жителей, касался состояния главной достопримечательности парка 50-летия Октября – озера Песчаного. 

«Красивый водоем – это всегда результат постоянного, продуманного и системного ухода. В противном случае даже самый живописный пруд со временем теряет прозрачность, постепенно зарастает и мелеет. К сожалению, в свое время эта проблема коснулась практически всех озёр Кировского района – водоёма на улице Ташкентской, пруда в сквере «Дубовый колок», водоёма в посёлке Яблонька. Особое внимание восстановлению водных объектов уделил глава города Самары Иван Николаевич Носков, и на сегодняшний день озеро Песчаное в парке 50-летия Октября – самый показательный в этом плане объект. Благодаря строительству автономной скважины уровень воды в озере к началу июля достиг оптимальных показателей», – рассказал Игорь Рудаков. 

Параллельно была проведена комплексная работа по оздоровлению водоёма: береговая линия очищена от скопления водорослей, сам водоем освободили от водорослей механическим способом и биопрепаратом с хлореллой. Также в озеро выпущено более 700 рыб.

В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
278
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
897
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
684
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
608
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1928
