Ему было 57 лет. Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.
Ушел из жизни известный самарский пластический хирург Дмитрий Антимонов
Женщина оказала активное сопротивление, а соседи вызвали скорую помощь и состояние потерпевшей удалось стабилизировать.
В Отрадном во время бытовой ссоры брат ударил ножом свою сестру
Новогодние почтовые ящики будут принимать письма жителей региона до конца декабря.
В центральных почтовых отделениях Самары установили почтовые ящики для писем Деду Морозу
По результатам турнира Тимофей завоевал право участия в первенстве России 2026 года. Тренирует спортсмена Сергей Болотский.
Тимофей Нехорошев из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по самбо
В миру Валентину Войно-Ясенецкому – архиепископу, выдающемуся гнойному хирургу и профессору медицины.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ открыли памятник святителю Луке Крымскому
"...обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки", - говорится в документе.
Путин поручил РЖД принять меры по увеличению перевозок рыбы с Дальнего Востока
Соответствующее решение было принято в четверг на заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).
Российским самбистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны
"Прежде всего, речь не о передвижении по казенной надобности на служебном транспорте, а о частных поездках на личном авто".
Депутат Миронов выступил против освобождения сенаторов и судей от штрафов с камер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Ушел из жизни известный самарский пластический хирург Дмитрий Антимонов

Ему было 57 лет. Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.

Известный пластический хирург Дмитрий Антимонов ушел из жизни 3 декабря после продолжительной тяжелой болезни.

В 1992 году он закончил самарский медуниверситет по специальности "лечебное дело", несколько раз проходил курсы переподготовки и постоянно совершенствовал профессиональные навыки.

Он всегда относился к пациентам с заботой и вниманием, умел найти подход к каждому. Был хорошим руководителем и умел выстроить продуктивные отношения в команде.

Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.

Источник:  СОВА

Теги: Медицина Самара

