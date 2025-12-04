Ушел из жизни известный самарский пластический хирург Дмитрий Антимонов

Известный пластический хирург Дмитрий Антимонов ушел из жизни 3 декабря после продолжительной тяжелой болезни.



В 1992 году он закончил самарский медуниверситет по специальности "лечебное дело", несколько раз проходил курсы переподготовки и постоянно совершенствовал профессиональные навыки.



Он всегда относился к пациентам с заботой и вниманием, умел найти подход к каждому. Был хорошим руководителем и умел выстроить продуктивные отношения в команде.



Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.

Источник: СОВА