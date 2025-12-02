Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах

Современные модульные здания появятся в селах Новое Ермаково и Степановка благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Качество и доступность медицинской помощи улучшится для более чем 470 жителей этих населенных пунктов.

Пока жители этих сел получают медицинскую помощь в старых ФАПах, расположенных в приспособленных помещениях.

«Новые медпункты будут значительно шире, больше и удобнее. Мы получим новое современное оборудование, и это будет уже более качественное оказание помощи», – отметил главный врач районной больницы Масхут Хакимов.

На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.

«Мы каждый год организуем приемы узких специалистов, выезды к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, работаем со взрослым и детским населением», – подчеркнул руководитель медучреждения.

Также в этом году возведен современный ФАП в селе Давлеткулово.

Модернизация первичного звена здравоохранения - важное направление нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО