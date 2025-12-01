Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГД создали рабочую группу по выработке решений о защите покупателей вторичного жилья в России, принять участие в её работе пригласили Ларису Долину.
Депутаты пригласили Долину на заседение ГД для обсуждения проблемы сделок с жильем на вторичном рынке
Кульминацией мероприятия стало приготовление рекордной порции салата в форме символа 2026 года - лошади.
В Москве 1 декабря прошел кулинарный фестиваль «Селедка под шубой»
Клавдия Гадючкина пережила важнейшие события в истории России: Октябрьскую революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства.
Умерла старейшая жительница России Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, ей было 114 лет
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров
Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и 35-й годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.
Первый Фестиваль казачьей культуры «Слава Богу, что мы – казаки!» состоялся в Самаре
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
В понедельник, 1 декабря, в ходе оперативного совещания под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были рассмотрены результаты и планы работы Единого института развития Самарской области (ЕИР).
В Самаре рассмотрели результаты работы Единого института развития Самарской области
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров

160
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом.

С 24 ноября по 1 декабря в Самарской области произошло 47 техногенных пожаров. Погибших нет.

Лесных и прочих природных пожаров не произошло. 

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 35 раз.

29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом. В результате пострадали женщина 39 лет и 8-летний ребенок. Оба госпитализированы. 

Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

МЧС СО рекомендует:

- не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
следи за исправностью электропроводки, доверяй ее ремонт профессионалам;
- установи автономный пожарный извещатель;
- не игнорируй профилактику газового оборудования;
- почувствовал запах газа — перекрой подачу и сразу звони в аварийную службу.

Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда.
28 ноября 2025, 19:57
Представители МЧС Волжского района провели важную встречу с учениками образовательного центра «Южный город»
Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда. Общество
1994
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, контроля за электроприборами, электропроводкой, печным и газовым оборудованием, вручают памятки.
25 ноября 2025, 20:45
С начала года в регионе произошло 186 пожаров из-за нарушения правил использования электронагревательных приборов и печей
Сотрудники надзорной деятельности МЧС России регулярно проводят проводят беседы с гражданами о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности,... Общество
1645
В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. В автобусе находились восемь пассажиров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия.
25 ноября 2025, 17:33
В Красноглинском районе Самары на улице Звездной столкнулись три легковых автомобиля и автобус «ПАЗ»
В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. В автобусе находились восемь пассажиров. Сотрудники МЧС оперативно... Происшествия
1561
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева дорогу от ул. Ташкентская до «Самара Арена» отремонтируют. 
1 декабря 2025  20:42
Вячеслав Федорищев в Самаре провел оперативное совещание правительства
217
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
1 декабря 2025  19:21
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
231
1 декабря 2025  14:02

Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
278
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
533
30 ноября 2025  13:09

Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1890
