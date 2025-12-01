В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров

С 24 ноября по 1 декабря в Самарской области произошло 47 техногенных пожаров. Погибших нет.
Лесных и прочих природных пожаров не произошло.
На водных объектах происшествий не зарегистрировано.
Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 35 раз.
29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом. В результате пострадали женщина 39 лет и 8-летний ребенок. Оба госпитализированы.
Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
МЧС СО рекомендует:
- не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
следи за исправностью электропроводки, доверяй ее ремонт профессионалам;
- установи автономный пожарный извещатель;
- не игнорируй профилактику газового оборудования;
- почувствовал запах газа — перекрой подачу и сразу звони в аварийную службу.