В регионе за неделю  произошло 47 техногенных пожаров

С 24 ноября по 1 декабря в Самарской области произошло 47 техногенных пожаров. Погибших нет.

Лесных и прочих природных пожаров не произошло.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 35 раз.

29 ноября в многоквартирном доме в Советском районе Самары произошло отравление угарным газом. В результате пострадали женщина 39 лет и 8-летний ребенок. Оба госпитализированы.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

МЧС СО рекомендует:

- не оставляй включенные электроприборы без присмотра;

следи за исправностью электропроводки, доверяй ее ремонт профессионалам;

- установи автономный пожарный извещатель;

- не игнорируй профилактику газового оборудования;

- почувствовал запах газа — перекрой подачу и сразу звони в аварийную службу.