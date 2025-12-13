В воскресенье, 14 декабря, в Самаре начнет работать культурный проект "Интерактивный трамвай" (0+). Это необычная экскурсия, во время которой пассажиры смогут узнать больше об истории столицы региона, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на горадминистрацию.

Состав будет курсировать по историческому центру от Пионерской на пересечении с Чапаевской и до площади Куйбышева.

На остановках в салон будут заходить актеры в образах литературных героев и исторических личностей. Они расскажут о разных эпохах, важных событиях и известных людях Самары.

Поездка пройдет в формате небольшого спектакля с элементами игры и исторической реконструкции, поэтому обычный маршрут превратится в интересное путешествие во времени.

Первопроходцами проекта станут 400 участников Всероссийского финала родительских хоров "Крылатое эхо Победы" (0+) из 16 регионов России. В дальнейшем инициатива рассчитана на туристов, школьников, студентов и семьи с детьми.

Экскурсии пройдут три раза: в 12:00, 15:00 и 18:00.

Фото: pxhere.com