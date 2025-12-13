Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне.
В парке 50-летия Победы в лебяжьем доме поселились два лебедя-подростка
Дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев
Дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев
На остановках в салон будут заходить актеры в образах литературных героев и исторических личностей. Они расскажут о разных эпохах, важных событиях и известных людях Самары.
14 декабря в Самаре начнет работать культурный проект "Интерактивный трамвай"
Срок действия ограничений — до наступления благоприятных погодных условий.
️️️️️️Временные ограничения движения транспорта вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог
13 декабря в Астрахани «Лада» на выезде провела матч чемпионата России по гандболу среди женщин.
Гандбольная «Лада» одержала победу над «Астраханочкой»
В соревнованиях приняли участие 12 команд от различных предприятий, организаций и учебных заведений города.
Сотрудники МЧС СО завоевали третье место на спортивных играх в Сызрани
Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей.
В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев

дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев

Украинские беспилотники нанесли удар по центру реабилитации хищных животных в городе Васильевка Запорожской области, осколками ранило льва, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его данным, территория центра для животных, более известного как зоопарк, серьезно повреждена: разрушена часть вольеров, где жили тигры, в нескольких строениях выбиты стекла.

"Два БПЛА противника атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся животные, оставленные хозяевами", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Оценка разрушений и нанесенного ущерба продолжается

