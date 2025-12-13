дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев

Украинские беспилотники нанесли удар по центру реабилитации хищных животных в городе Васильевка Запорожской области, осколками ранило льва, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его данным, территория центра для животных, более известного как зоопарк, серьезно повреждена: разрушена часть вольеров, где жили тигры, в нескольких строениях выбиты стекла.

"Два БПЛА противника атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся животные, оставленные хозяевами", – написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Оценка разрушений и нанесенного ущерба продолжается, пишет