Введено временное ограничение движения на участке федеральной автомобильной дороги  М-5 «Урал»

Вниманию водителей! Введено временное ограничение движения.

ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что с 21:00 13.12.2025 введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Мо.сква – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 862 км по 982 км (м.р. Сызранский, г.о. Сызрань, м.р. Ставропольский, г.о. Жигулевск, г.о. Тольятти).

Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 14.12.2025.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».