Главные новости:
С 21.00 13 декабря.  Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 14.12.2025.
Введено временное ограничение движения на участке федеральной автомобильной дороги  М-5 «Урал»
Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали.
В Самаре вечером на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической трамвай снес столб
Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне.
В парке 50-летия Победы в лебяжьем доме поселились два лебедя-подростка
Дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев
На остановках в салон будут заходить актеры в образах литературных героев и исторических личностей. Они расскажут о разных эпохах, важных событиях и известных людях Самары.
14 декабря в Самаре начнет работать культурный проект "Интерактивный трамвай"
Срок действия ограничений — до наступления благоприятных погодных условий.
️️️️️️Временные ограничения движения транспорта вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог
13 декабря в Астрахани «Лада» на выезде провела матч чемпионата России по гандболу среди женщин.
Гандбольная «Лада» одержала победу над «Астраханочкой»
В соревнованиях приняли участие 12 команд от различных предприятий, организаций и учебных заведений города.
Сотрудники МЧС СО завоевали третье место на спортивных играх в Сызрани
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Вниманию водителей! Введено временное ограничение движения.

 ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что с 21:00 13.12.2025 введено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Мо.сква – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 862 км по 982 км (м.р. Сызранский, г.о. Сызрань, м.р. Ставропольский, г.о. Жигулевск, г.о. Тольятти).

Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 14.12.2025.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

