Правительство России одобрило переговоры с NASA о перекрестных полетах

Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении четвертого дополнения к соглашению с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по перекрестным полетам экипажей на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующий указ 12 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение <...> о проведении переговоров о заключении четвертого дополнения к договоренности об исполнении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.

Данное решение позволяет «Роскосмосу» начать официальные переговоры с NASA о продлении действующей практики совместных полетов российских и американских космонавтов на МКС, пишут "Известия".