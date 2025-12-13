Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство России одобрило переговоры с NASA о перекрестных полетах
С 21.00 13 декабря.  Ориентировочное время окончания прекращения движения 08.00 14.12.2025.
Введено временное ограничение движения на участке федеральной автомобильной дороги  М-5 «Урал»
Из-за рухнувшего на рельсы столба и потери контакта все последующие составы встали.
В Самаре вечером на пересечении улиц Георгия Димитрова и Демократической трамвай снес столб
Специалисты помогут птицам адаптироваться и окрепнуть к весне.
В парке 50-летия Победы в лебяжьем доме поселились два лебедя-подростка
дроны атаковали зоопарк в Запорожской области, ранен лев
На остановках в салон будут заходить актеры в образах литературных героев и исторических личностей. Они расскажут о разных эпохах, важных событиях и известных людях Самары.
14 декабря в Самаре начнет работать культурный проект "Интерактивный трамвай"
Срок действия ограничений — до наступления благоприятных погодных условий.
️️️️️️Временные ограничения движения транспорта вводятся на ряде федеральных автомобильных дорог
13 декабря в Астрахани «Лада» на выезде провела матч чемпионата России по гандболу среди женщин.
Гандбольная «Лада» одержала победу над «Астраханочкой»
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении четвертого дополнения к соглашению с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по перекрестным полетам экипажей на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующий указ 12 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение <...> о проведении переговоров о заключении четвертого дополнения к договоренности об исполнении соглашения между государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» (Российская Федерация) и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях», — говорится в документе.

Данное решение позволяет «Роскосмосу» начать официальные переговоры с NASA о продлении действующей практики совместных полетов российских и американских космонавтов на МКС, пишут "Известия".

