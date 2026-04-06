16% самарцев считают себя ленивыми

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

Ленивыми считают себя 16% опрошенных самарцев. 70% отрицают наличие этого качества.

Мужчины чаще женщин называют себя ленивыми: 20% против 13% среди женщин. Реже о своей склонности к лени заявляют респонденты 35—45 лет (14%).



Реже всего ленивыми считают себя те, кто зарабатывает больше, — только 11% среди респондентов с доходом от 150 тысяч рублей в месяц.



Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других в лени признаются дизайнеры (31%) и аналитики (30%). Немало ленивых среди PR-специалистов (27%), юристов (26%), инженерно-технических работников и системных администраторов (по 24%).



Меньше всего тех, кто признается в лени, — среди главных бухгалтеров и операторов кол‑центров (по 10%), кладовщиков (11%), продавцов (12%), маркетологов (14%) и квалифицированных рабочих (15%).

Время проведения: 15—31 марта 2026 года