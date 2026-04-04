каждый пятый житель ПФО выбирает репетитора к ОГЭ и ЕГЭ

Эксперты Авито Рекламы и Авито Услуг провели опрос среди 10 000 жителей России*, чтобы выяснить, как они выбирают репетиторов к ОГЭ и ЕГЭ и какие услуги специалистов наиболее востребованы.

Услуги репетитора к ОГЭ или ЕГЭ актуальны для 42% опрошенных в ПФО. Чаще всего специалиста выбирают для своего ребёнка: так ответили 17% респондентов.

Подготовку к государственным экзаменам с репетитором чаще всего начинают заранее. За год и раньше специалиста ищут 37% опрошенных, еще 22% приступают к поиску за 6–9 месяцев до экзамена.

Основной причиной обращения к репетитору опрошенные называют желание лучше разобраться в материале и формате экзаменационных заданий — этот вариант выбрали 46% респондентов.