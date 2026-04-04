В Самаре водитель сбил 16-летнюю девушку, которая шла на красный свет

3 марта на территории Самарской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 17 человек. Один человек погиб.

В Кировском районе г. Самары в 22:15 54-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, напротив дома № 69 по ул. Георгия Димитрова, допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора. Несовершеннолетняя доставлена в лечебное учреждение. Пострадавшей назначено стационарное лечение.