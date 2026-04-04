До 28 апреля 2026 года идет прием заявок для участия в конкурсе «Среда возможностей»

Он направлен на поддержку проектов, создающих условия для развития и самореализации детей и подростков на малых территориях. Конкурс предполагает внедрение новых практик и услуг в работе с детьми с учётом их потребностей, интересов и идей.

Цель конкурса — раскрытие потенциала детей, живущих на малых территориях, для их успешной жизненной самореализации путём создания поддерживающей и развивающей среды.

К участию приглашаются НКО и бюджетные организации — социальные учреждения, центры дополнительного образования, библиотеки, музеи, дома культуры и другие организации, ведущие деятельность в населённых пунктах до 70 000 жителей.

Победители конкурса получат финансовую поддержку до 1 млн рублей, экспертное и методическое сопровождение, возможность обучения и обмена опытом, а также участие в мероприятиях Фонда.

Особенность конкурса — учёт интересов и потребностей детей, их активное участие в разработке и реализации проектов, а также вовлечение местного сообщества.

Приём заявок идет на территории восьми федеральных округов: Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

Подать заявку можно в личном кабинете на конкурсной платформе Фонда .