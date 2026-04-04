В Самаре начались соревнования по тэг-регби

В субботу, 4 апреля, в МТЛ Арене начались соревнования по тэг-регби.

Играют девять школьных команд, в составе которых дети в возрасте 9-10 лет. Разыграют три места, а победители представят Самару на областных соревнованиях на стадионе «Локомотив» в мае.

Тэг-регби — это бесконтактная игра, имитирующая регби, где вместо захватов игроки срывают с соперников ленты («тэги»), закрепленные на поясе на липучках, а главная задача — занести мяч за зачетную линию. Матч длится около 20 мин. в два тайма.

В регионе этот вид спорта набирает обороты. На базе школ области создали порядка 140 команд. По мнению тренеров, он удобен тем, что здесь нет деления на гендеры, в команде могут играть и мальчики, и девочки, а бесконтактный метод делает ее наименее травматичной, сообщает Самара-ГИС.