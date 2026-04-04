Я нашел ошибку
Главные новости:
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
В Самарской области новорождённых обследуют на редкие генетические заболевания
Вечером 5 апреля и ночью 6 апреля местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением днем 6 апреля.
В регионе ожидается гроза
4 апреля, в Международный  день витамина C, инспекторы ГАИ СО вышли к водителям с апельсинами в руках и  важными словами: «Соблюдайте ПДД и  не садитесь за руль нетрезвыми!»
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
15-17 апреля 2026 года в Самарской области вновь пройдет Неделя креативного бизнеса. В этот раз генеральной темой события станет культурный код и локальная идентичность.
В регионе вновь пройдет Неделя креативного бизнеса
Температура воздуха 6 апреля в Самаре ночью +6, +8°С, днем +10, +12°С.
6 апреля в регионе местами дождь, гроза, до +14°С
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Самарской области с 18 апреля запустят шесть новых электричек
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Волжском районе в ДТП пострадала пенсионерка 1937 года рождения
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
В Самаре тушили крупный пожар в жилом доме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи

1080
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи

Кое-где в Самарской области ещё не сошел снег, но клещи уже проснулись и нападают на свои первые жертвы. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

По данным на 3 апреля, в региональное управление РПН обратились уже около 15 человек, укушенных клещами. В прошлом году на тот же день уже было 30 укушенных. Когда температура воздуха достигает +5 градусов, насекомые просыпаются от зимней спячки. Они уже расположились в старой траве в лесах, полях, на кладбищах, и ждут.

Самый надёжный способ профилактики укусов — вакцинация. Но увы, большинство самарцев уже опоздали — первый укол надо было делать за пять-семь месяцев, то есть прошлой осенью. 

Остаются обычные профилактические средства — носить правильную одежду с длинными рукавами и штанинами, косынку или капюшон, а также регулярно проводить самоосмотр. Больше всего кровососы любят кусать в подмышки и в волосистую часть головы — там их надо искать особо тщательно.

Когда встанет первая свежая трава, уже можно будет использовать репелленты, которые нужно наносить на открытые участки тела. В городах и селах общественные пространства специально обрабатывают, а владельцам личных участков и усадеб рекомендуют заказывать такую услугу у специально аккредитованных компаний, список которых есть на сайте Роспотребнадзора.

Клещи прежде всего опасны как переносчики боррелиоза и вирусного энцефалита. В Самарской области как раз водятся те виды насекомых, которые чаще всего переносят эти заболевания. Ежегодно у 1-1,5% из примерно 5 000 принесённых на анализ кровососов выявляют энцефалит, около 3% — боррелиоз, пишет Самара-АиФ.

Фото freepik.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врач - генетик СОКБ Татьяна Мельникова рассказала о значимости и нововведениях расширенного неонатального скрининга новорожденных.
В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи
Весь список
Современная медицина
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список