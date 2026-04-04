В Самарской области уже проснулись и кусаются клещи

Кое-где в Самарской области ещё не сошел снег, но клещи уже проснулись и нападают на свои первые жертвы. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

По данным на 3 апреля, в региональное управление РПН обратились уже около 15 человек, укушенных клещами. В прошлом году на тот же день уже было 30 укушенных. Когда температура воздуха достигает +5 градусов, насекомые просыпаются от зимней спячки. Они уже расположились в старой траве в лесах, полях, на кладбищах, и ждут.

Самый надёжный способ профилактики укусов — вакцинация. Но увы, большинство самарцев уже опоздали — первый укол надо было делать за пять-семь месяцев, то есть прошлой осенью.

Остаются обычные профилактические средства — носить правильную одежду с длинными рукавами и штанинами, косынку или капюшон, а также регулярно проводить самоосмотр. Больше всего кровососы любят кусать в подмышки и в волосистую часть головы — там их надо искать особо тщательно.

Когда встанет первая свежая трава, уже можно будет использовать репелленты, которые нужно наносить на открытые участки тела. В городах и селах общественные пространства специально обрабатывают, а владельцам личных участков и усадеб рекомендуют заказывать такую услугу у специально аккредитованных компаний, список которых есть на сайте Роспотребнадзора.

Клещи прежде всего опасны как переносчики боррелиоза и вирусного энцефалита. В Самарской области как раз водятся те виды насекомых, которые чаще всего переносят эти заболевания. Ежегодно у 1-1,5% из примерно 5 000 принесённых на анализ кровососов выявляют энцефалит, около 3% — боррелиоз, пишет Самара-АиФ.

Фото freepik.com