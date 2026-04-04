ученые из России открыли в Антарктиде новый географический объект

Российские ученые открыли в Антарктиде новый географический объект - оазис на мысе Беркс, сообщили РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН.

"Исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с учеными Арктического и Антарктического НИИ описали новый географический объект в Западной Антарктиде – оазис на мысе Беркс. Всестороннее изучение 18-и ранее не исследованных озер в этом районе показало, что данный оазис является устойчивым целостным образованием на поверхности Земли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оазис покрыт горами и долинами, среднегодовая температура воздуха там составляет около минус 12 градусов, а свободная ото льда зона занимает порядка 2,2 квадратных километра. Животный мир оазиса представлен пингвинами, тюленями, антарктическими буревестниками и некоторыми другими птицами.

"В прошлом этот оазис считался нунатаком - обычной скалой, торчащей из ледника. Теперь, после того как мы подробно описали большое количество озер с различными условиями, эту территорию можно полноценно назвать оазисом. По решению ученого совета ААНИИ принято название этого нового географического объекта в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого", – рассказал младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Артем Лапенков, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе отметили, что окончательно название оазиса утвердит Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR).

