Старший хор «Ventus» Самарской Центральной детской хоровой школы - победитель всероссийского и международного конкурсов

В марте 2026 года прошли два больших музыкальных конкурса: VI международный конкурс вокалистов «VoicePremium-2026» г. Минск, Беларусь и VIII Всероссийский фестиваль-конкурс дирижерского мастерства, сольного и хорового пения «VIVA LA VOCE», г. Луганск.

В обоих конкурсах коллектив стал лауреатом первой степени

В составе жюри обоих конкурсов – настоящие профессионалы своего дела.

К примеру, жюри фестиваля-конкурса «VIVA LA VOCE» г. Луганск возглавлял заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, С.С. Калинин.

На конкурс в г. Луганске было заявлено 36 хоровых коллективов.

Они представляли хоровую программу из трёх разнохарактерных произведений академического направления (обязательно исполнение произведения композитора-классика и произведения a cappella).

География широкая: Курск, Ростов, Таганрог, Краснодар, Санкт-Петербург, Псков, Петрозаводск, Москва, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Уфа, Ярославль и многие другие регионы, включая города ЛНР и ДНР.

