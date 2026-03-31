В селе Челно-Вершины прошли районные соревнования открытого личного первенства района по зимней ловле рыбы на мормышку.
На пленарном заседании Самарской Губернской Думы генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности полиции региона за 2025 год.
Погода в Самарской области опять бьет рекорды
31 марта Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Жители Ставропольского района обозначили проблему с дорогами.
В Госдуме предложили включить психиатра в программу диспансеризации для школьников
В Тольятти полицейские совместно с представителями Общественного провели соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
С 26 по 30 мая 2025 года во всех регионах России пройдет Второй Всероссийский агродиктант.
В 2026 году в Самарской области  404 гектара отведут под лесовосстановление, а 447 гектаров — под лесоразведение.
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
5 новых автомобилей обеспечивают комфорт для пациентов и скорость для врачей Самарской городской поликлиники № 4

В 2025 году автопарк Самарской городской поликлиники № 4 Кировского района пополнился 5 новыми автомобилями Lada Granta благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Специалисты ежедневно совершают до 20 выездов. Общее количество выездов, осуществляемых на пяти новых автомобилях Granta, достигает примерно 100.

«Сейчас машины все новые, теплые, и это, конечно, значительно улучшает работу всей службы. Часть автомобилей задействована в службе неотложной помощи, остальные — для обслуживания вызовов врачей на дом. Поступление техники позволило не только повысить мобильность медработников, но и сделать процесс оказания помощи более комфортным как для сотрудников, так и для пациентов», — отметил главный врач поликлиники Юрий Чернышов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе«ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

 

Консультант по грудному вскармливанию Самарской детской больницы им Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева рассказала, почему ребенок отказывается от еды во время болезни.
31 марта 2026, 14:57
Самарский врач-неонатолог рассказала, как и чем кормить малыша в период болезни
Консультант по грудному вскармливанию Самарской детской больницы им Н.Н. Ивановой Татьяна Зубарева рассказала, почему ребенок отказывается от еды во время... Здравоохранение
В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5.
30 марта 2026, 18:27
В отделении терапии Самарской больницы №5 сделан капремонт
В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5. Здравоохранение
Заведующий онкологическим отделением Самарского онкдиспансера, к.м.н.Максим Ткачев рассказал о роли грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы.
30 марта 2026, 14:35
Самарский врач-онколог: роль грудного вскармливания в снижении риска рака молочной железы
Заведующий онкологическим отделением Самарского онкдиспансера, к.м.н.Максим Ткачев рассказал о роли грудного вскармливания в снижении риска рака молочной... Здравоохранение
