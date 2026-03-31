5 новых автомобилей обеспечивают комфорт для пациентов и скорость для врачей Самарской городской поликлиники № 4

В 2025 году автопарк Самарской городской поликлиники № 4 Кировского района пополнился 5 новыми автомобилями Lada Granta благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Специалисты ежедневно совершают до 20 выездов. Общее количество выездов, осуществляемых на пяти новых автомобилях Granta, достигает примерно 100.

«Сейчас машины все новые, теплые, и это, конечно, значительно улучшает работу всей службы. Часть автомобилей задействована в службе неотложной помощи, остальные — для обслуживания вызовов врачей на дом. Поступление техники позволило не только повысить мобильность медработников, но и сделать процесс оказания помощи более комфортным как для сотрудников, так и для пациентов», — отметил главный врач поликлиники Юрий Чернышов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе«ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО