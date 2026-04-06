Камыш в Сызранском районе горел на площади 800 квадратных метров

5 апреля в 17:39 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в поселке Губино горит камыш.

К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 185 вышеуказанного Отряда, пожарно-спасательной части № 173 Отряда № 37 города Октябрьск, а также коллеги из Главного управления МЧС России по Самарской области.

По прибытии было установлено, что на площади 800 квадратных метров горит камыш.

Всего на месте пожара работали 12 человек личного состава.

В 19:01 пожар был локализован, в 20:53 – объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, обошлось без пострадавших.

