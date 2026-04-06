Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время визита в отделения связи в Самаре и поселке Самарский Волжского района.

Законопроект о поддержке почтовой отрасли уже направлен в правительство. Он предусматривает ряд изменений.

В сельских и труднодоступных населенных пунктах почтовые отделения смогут продавать безрецептурные лекарства. При оплате услуг банки не будут взимать комиссию, а уведомления о посылках станут бесплатными.

Также с согласия пользователей бумажные отправления будут переводить в электронный формат и направлять в личный кабинет на «Госуслугах». Кроме того, планируется изменить лицензионные требования к операторам связи, чтобы повысить надежность доставки, пишет Самарская газета.