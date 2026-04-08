В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили участниц фестиваля «Женское сердце России»

В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча с участницами Всероссийского творческого фестиваля «Женское сердце России», организованного Государственным фондом «Защитники Отечества» в рамках мероприятий, посвященных Году единства народов России. Жены, мамы погибших, без вести пропавших и действующих участников СВО, сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» собрались вместе, чтобы поблагодарить участниц фестиваля и их наставников за вклад в общее дело, подлинное единство и любовь к своей земле. В течение всего мероприятия в филиале Фонда работала патриотическая фотовыставка «СВОи» с историями участников СВО Самарской области разных национальностей.

С приветственным словом к участницам обратилась Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Самарской области:

«Спасибо вам за то, что даже сквозь боль умеете дарить тепло и объединять вокруг себя людей. Пока бьются такие сердца – непобедима наша Россия».

В торжественной обстановке вручили благодарственные письма за участие в Фестивале «Женское сердце России» министру культуры Самарской области Ирине Калягиной, художественному руководителю фестиваля, режиссеру, заведующему кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников, кандидату педагогических наук, заслуженному работнику культуры РФ Юрию Паршину, а также поблагодарили народный хор русской песни «Волжские зори» и его руководителя Гульнару Божину. Кроме того, состоялось трогательное вручение цветов участницам фестиваля.

«Ваш пример говорит громче любых слов: в единстве разных национальностей, в готовности поддержать друг друга – наша настоящая сила. Спасибо за правду, за стойкость и за то, что вы есть», – Мария Купцова, заместитель министра внутренней политики Самарской области.

Яркой частью программы стало исполнение творческих номеров: авторский стих «В единстве наш народ непобедим» прочла Елена Михайлова под аккомпанемент гитары Жамалии Кужановой, а кульминацией стало общее исполнение легендарной песни «Катюша», которую дружно спели все участницы фестиваля.

После торжественной части состоялся брифинг со СМИ, в ходе которого каждая участница фестиваля коротко рассказала о себе, своей деятельности и впечатлениях об участии в фестивале.

Елена Михайлова из Шенталинского района пригласила всех посетить Михайловский сад и музейную комнату. Участница фестиваля пишет стихи с детства, но с началом СВО её слово обрело иную силу – исповедальную и священную. Через рифмы она пропускает свою боль, боль других матерей, каждую биографию погибшего солдата. Она стала голосом памяти – честным, пронзительным, живым. Она доказала: пока мать помнит, пока цветёт сад, пока звучат стихи – герои бессмертны.

Свои истории рассказала Жамалия Кужанова из Большечерниговского района, обладающая удивительно приятным голосом, исполняет романсы под гитару. Её сын Унбасар – действующий военнослужащий. Награжден Орденом Мужества.

Вдохновляла всех своим теплом Анна Афанасьева, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества». Анна взялась за спицы спустя четыре года перерыва и связала шарф цвета неба – для заместителя министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой. Выбор цвета не случаен: супруг Анны – летчик, который трагически погиб 8 марта 2022 года, и этот подарок стал символом надежной защиты и согревающей заботы.

Наталья Рузанова из Похвистнево – портрет идеальной жены: мудрой, заботливой и любящей. Супруг Натальи в настоящее время без вести пропал, но Наталья находит в себе силы дарить любовь, добро и улыбки окружающим. Она рассказала о вишневом варенье, которое всем очень понравилось на фестивале. Её дом — это настоящая крепость, где царит гармония, а сердце наполнено теплотой.

Сауия Латыпова и Софья Латыпова из Большечерниговского района на фестивале представляли башкирскую национальность. Сын Сауии Латыповой пропал без вести, но она не теряет надежды, что он жив, и ждет своего сына домой.

Тамара Львова из Шигонского района рассказала о том, как угощала на фестивале всех традиционным чувашским пирогом. Участница организует различные культурно-массовые мероприятия с участием членов семей погибших и без вести пропавших участников СВО и ведет патриотическую работу по воспитанию подрастающего поколения. Особое направление её деятельности – увековечение памяти. В своих проектах она хранит память о сыне, который героически погиб 1 июня 2022 года.

Наталья Водовская из Октябрьска поделилась, что не менее важная партия в её жизни – это семья, где царят любовь, взаимопонимание и гордость друг за друга. Она воспитала двоих детей, и каждый из них выбрал свой путь. Её сын Сергей, следуя зову долга, в 2023 году стал участником специальной военной операции, проявив стойкость и мужество при выполнении задач в Курской области. Сергей трагически погиб, выполняя боевое задание.

«Матери, жёны, сёстры делают невозможное: сохраняют уют, традиции и веру, когда это сложнее всего», – прокомментировала Татьяна Горшкова, заместитель руководителя по общественным проектам филиала фонда.

Напомним, что в Год единства народов России более 160 женщин из 14 регионов Приволжья представили свои регионы на первом региональном этапе всероссийского фестиваля «Женское сердце России». На выставке делегация Самарской области представила баннер «Народы в сердце России» – десять орнаментальных сюжетов этнических групп, преобладающих на территории Самарской области, в виде карты региона, а также хлебные изделия, приготовленные участницами, в том числе с вишней, и продукция крупного промышленного предприятия – Самарского булочно-кондитерского комбината. Участницы подготовили для почетных гостей трогательные презенты: книги, изделия ручной работы, а также подарки от филиала фонда.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева по достоинству оценила самобытность, искренность и яркий характер всей самарской делегации.

Фото - самарский филиал фонда «Защитники Отечества»