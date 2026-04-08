Минпросвещения введет в детских садах программу «Добрые игры» для дошкольников

С 1 сентября 2026 года во всех дошкольных образовательных учреждениях России начнет действовать новая программа под названием «Добрые игры». Ее можно считать аналогом внеурочных занятий «Разговоры о важном», которые проводятся в школах. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра просвещения РФ Ольги Колударовой.

Чиновница выступила на открытии окружного совещания Минпросвещения в Уральском федеральном округе. По ее словам, все детские сады страны будут обязаны реализовывать эту программу. Нововведение направлено на системную воспитательную работу с самыми маленькими гражданами.

Тематика мероприятий в рамках «Добрых игр» будет посвящена духовно-нравственным ценностям. Как подчеркнула Колударова, ведомство уже готовит соответствующий методический инструментарий для педагогов.

Предполагается, что «Добрые игры» станут регулярной частью образовательного процесса в детских садах, аналогично тому, как «Разговоры о важном» закреплены в школьном расписании. Это позволит унифицировать подход к воспитанию детей начиная с дошкольного возраста.

Ожидается, что более подробные рекомендации по проведению занятий, а также готовые сценарии игр и бесед будут доведены до воспитателей до начала нового учебного года. Таким образом, с сентября детские сады России получат четкий план работы по духовно-нравственному развитию дошкольников.