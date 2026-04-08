С начала весны с магистралей Самары вывезли почти 3 тысячи тонн загрязнений 

В Самарской области продолжается масштабная уборка дорожной инфраструктуры. С 13 марта с главных магистралей Самары вывезли почти 3000 тонн пыли и песка, накопившихся за зиму. Дорожные службы очищают проезжую часть и тротуары с помощью пылесосов, моют асфальт со специальным шампунем и приводят в порядок элементы благоустройства.

В минувшие выходные министр транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов лично проверил ход уборки на Волжском и Красноглинском шоссе.

«Чистота на дорогах — это прежде всего комфорт и безопасность людей. Поэтому особое внимание сейчас уделяем восстановлению покрытия пешеходных зон, ремонту ограждений вдоль проезжей части, очистке дорожных знаков и светофоров. Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 мая», — отметил Артур Абдрашитов.

На Комсомольском бульваре — пешеходной зоне напротив Загородного парка — уже установили лавочки и приступили к покраске малых архитектурных форм. На улице Ново-Садовой дорожники выполняют замену пришедших в негодность элементов благоустройства: всего этой весной планируется обновить порядка 140 урн. На Красноглинском шоссе началась мойка шумового экрана, покраска металлического тротуара и декоративных ограждений.

В районах области дорожные эксплуатационные управления АО «АСАДО» также активно включились в весеннюю уборку. Бригады очищают обочины, откосы и полосы отвода от мусора, убирают наносной грунт, моют и восстанавливают ограждения, приводят в порядок дорожные знаки. На участках с дефектами покрытия продолжается ямочный ремонт.

Этой весной на дороги Самарской области вышли новые подметально-уборочные машины — ПУМы. Две из них работают на очистке главных региональных трасс Самары, третья — в Красноярском районе, приводя в порядок подъезды к международному аэропорту Курумоч. Техника комплексно очищает дороги от пыли, песка, щебня, листьев и строительного мусора.

В планах дорожных служб до конца апреля — очистка газонов и обочин, побелка деревьев, покраска декоративных заборчиков, урн, остановок и ограждений, которые требуют обновления.

Работы проводятся в рамках традиционного весеннего месячника по благоустройству, который стартовал в регионе 1 апреля. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поставил задачу выстроить системную работу по содержанию территорий и оперативно реагировать на обращения граждан. Планируется, что в мероприятиях месячника будет задействовано более 500 тысяч жителей и 5 тысяч единиц техники.

