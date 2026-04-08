Я нашел ошибку
Главные новости:
Имплантат, разработанный в СамГМУ, успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве.
СамГМУ разработал первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава
Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Тольятти.
В Самарской области у задержанного росгвардейцами дебошира изъят наркотик
В Самарской области продолжается масштабная уборка дорожной инфраструктуры. С 13 марта с главных магистралей Самары вывезли почти 3000 тонн пыли и песка, накопившихся за зиму.
С начала весны с магистралей Самары вывезли почти 3 тысячи тонн загрязнений 
9 апреля в 10:00 в СОУНБ состоится лекция «Как сохранить свои финансы. Вклады». Специалист Роспотребнадзора расскажет участникам встречи о том, как можно эффективнее распорядиться денежными средствами, чтобы не только сберечь, но и преумножить своё состоя
В СОУНБ проведут урок финансовой грамотности
10 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки выступят пианисты-виртуозы с концертной программой «Улыбнись мне, Апрель!».
Праздник весеннего настроения: в СОУНБ состоится концерт фортепианной музыки
Первый российский производитель керамогранита - ООО «Самарское объединение керамики» -   присоединился к изучению и внедрению методик бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда».
Производитель керамогранита в регионе внедряет бережливое производство
С 6 по 8 апреля в Самаре прошла школа инструкторского состава Всероссийского студенческого отряда проводников.
В Самаре готовят управленческие кадры для студотрядов проводников
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 9 апреля в регионе ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
9 апреля в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.75
0.02
EUR 91.03
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

С начала весны с магистралей Самары вывезли почти 3 тысячи тонн загрязнений 

86
В Самарской области продолжается масштабная уборка дорожной инфраструктуры. С 13 марта с главных магистралей Самары вывезли почти 3000 тонн пыли и песка, накопившихся за зиму.

В Самарской области продолжается масштабная уборка дорожной инфраструктуры. С 13 марта с главных магистралей Самары вывезли почти 3000 тонн пыли и песка, накопившихся за зиму. Дорожные службы очищают проезжую часть и тротуары с помощью пылесосов, моют асфальт со специальным шампунем и приводят в порядок элементы благоустройства.
В минувшие выходные министр транспорта и автомобильных дорог Артур Абдрашитов лично проверил ход уборки на Волжском и Красноглинском шоссе.
«Чистота на дорогах — это прежде всего комфорт и безопасность людей. Поэтому особое внимание сейчас уделяем восстановлению покрытия пешеходных зон, ремонту ограждений вдоль проезжей части, очистке дорожных знаков и светофоров. Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 мая», — отметил Артур Абдрашитов.
На Комсомольском бульваре — пешеходной зоне напротив Загородного парка — уже установили лавочки и приступили к покраске малых архитектурных форм. На улице Ново-Садовой дорожники выполняют замену пришедших в негодность элементов благоустройства: всего этой весной планируется обновить порядка 140 урн. На Красноглинском шоссе началась мойка шумового экрана, покраска металлического тротуара и декоративных ограждений.
В районах области дорожные эксплуатационные управления АО «АСАДО» также активно включились в весеннюю уборку. Бригады очищают обочины, откосы и полосы отвода от мусора, убирают наносной грунт, моют и восстанавливают ограждения, приводят в порядок дорожные знаки. На участках с дефектами покрытия продолжается ямочный ремонт.
Этой весной на дороги Самарской области вышли новые подметально-уборочные машины — ПУМы. Две из них работают на очистке главных региональных трасс Самары, третья — в Красноярском районе, приводя в порядок подъезды к международному аэропорту Курумоч. Техника комплексно очищает дороги от пыли, песка, щебня, листьев и строительного мусора.
В планах дорожных служб до конца апреля — очистка газонов и обочин, побелка деревьев, покраска декоративных заборчиков, урн, остановок и ограждений, которые требуют обновления.
Работы проводятся в рамках традиционного весеннего месячника по благоустройству, который стартовал в регионе 1 апреля. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поставил задачу выстроить системную работу по содержанию территорий и оперативно реагировать на обращения граждан. Планируется, что в мероприятиях месячника будет задействовано более 500 тысяч жителей и 5 тысяч единиц техники.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
