В Сызрани для людей 55+ начались бесплатные занятия спортом по президентскому гранту 

В Сызрани для людей старшего поколения (55+) начались бесплатные занятия спортом. На территории ТОС «Сызранская Лука» стартовал проект «Ритмичными шагами - к ЗОЖ». Проект одержал победу в первом в 2026 году конкурсе Фонда президентских грантов. Он направлен на поддержку здоровья и социальной активности людей старшего возраста.

Напомним, что в первом в 2026 году конкурсе Фонда президентских грантов из Самарской области победили 52 общественно значимых проекта. Региональные НКО получили софинансирование на общую сумму 138,7 млн рублей. Среди победителей – экологические, социальные, патриотические проекты, например, инициативы по адаптации подростков и поддержке участников СВО.

«Занятия спортом помимо физической нагрузки оказывают влияние и на психологическое состояние: способствуют повышению самооценки, улучшению координации, снижению стресса и веса, - рассказывает председатель ТОС, руководитель проекта Нинель Курынова. - Впервые в нашем районе с населением почти 23 тысячи человек в шаговой доступности организованы бесплатные занятия с тренерами: плавание в бассейне, общая физическая подготовка, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба и просветительские мероприятия».

Руководитель проекта Нинель Курынова подчеркнула, что идея возникла после опроса жителей, в результате которого было решено, что пожилым людям подойдут доступные виды спорта. На средства гранта закуплено оборудование, и жители района, где работает ТОС «Сызранская Лука», теперь могут бесплатно заниматься спортом.

До начала занятий участники прошли анкетирование и входной мониторинг состояния здоровья. В рамках проекта пройдут 300 занятий в комфортном режиме, в своем районе и с учетом индивидуальных особенностей участников. Кроме того, состоятся лекции, которые будут проводить медики, на темы укрепления здоровья и продления активного долголетия. Финалом проекта станет участие в забеге «Сызранская миля - 2026» в дисциплине «скандинавская ходьба».

Всего в первом мероприятии проекта приняли участие более 70 человек. Оно состоялось в лесопарковой зоне «Белкин лес» у Троицкого храма, благоустройство которой завершилось в прошлом году на средства, выделенные по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

«Мы знаем, что есть программа «Самарское долголетие» и теперь тоже примкнули к этому движению. Хотим двигаться, легко дышать и забыть о возрасте! Когда выходишь на такую зарядку, то настроение поднимается, с соседями общаешься и получаешь заряд бодрости, какого-то оптимизма. Очень хорошо, что у нас теперь такое есть и, пожалуйста, в двух шагах от дома», - поделились участники.

Фото: ТОС «Сызранская Лука».