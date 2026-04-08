«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году.
«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 
Забег в Самаре состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города.
«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре
Температура воздуха 9 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
9 апреля в регионе ожидается дождь, местами гроза, до +14°С
В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля Иван Носков доложил на оперативном совещании в облправительстве.
Для маломобильных граждан установят новые спуски на пляжах Самары
Губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленного комплек
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по безопасности объектов критически важной инфраструктуры
В Сызрани для людей 55+ начались бесплатные занятия спортом по президентскому гранту 

В Сызрани для людей старшего поколения (55+) начались бесплатные занятия спортом. На территории ТОС «Сызранская Лука» стартовал проект «Ритмичными шагами - к ЗОЖ».

В Сызрани для людей старшего поколения (55+) начались бесплатные занятия спортом. На территории ТОС «Сызранская Лука» стартовал проект «Ритмичными шагами - к ЗОЖ». Проект одержал победу в первом в 2026 году конкурсе Фонда президентских грантов. Он направлен на поддержку здоровья и социальной активности людей старшего возраста. 
Напомним, что в первом в 2026 году конкурсе Фонда президентских грантов из Самарской области победили 52 общественно значимых проекта. Региональные НКО получили софинансирование на общую сумму 138,7 млн рублей. Среди победителей – экологические, социальные, патриотические проекты, например, инициативы по адаптации подростков и поддержке участников СВО.
«Занятия спортом помимо физической нагрузки оказывают влияние и на психологическое состояние: способствуют повышению самооценки, улучшению координации, снижению стресса и веса, - рассказывает председатель ТОС, руководитель проекта Нинель Курынова. - Впервые в нашем районе с населением почти 23 тысячи человек в шаговой доступности организованы бесплатные занятия с тренерами: плавание в бассейне, общая физическая подготовка, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба и просветительские мероприятия».
Руководитель проекта Нинель Курынова подчеркнула, что идея возникла после опроса жителей, в результате которого было решено, что пожилым людям подойдут доступные виды спорта. На средства гранта закуплено оборудование, и жители района, где работает ТОС «Сызранская Лука», теперь могут бесплатно заниматься спортом.
До начала занятий участники прошли анкетирование и входной мониторинг состояния здоровья. В рамках проекта пройдут 300 занятий в комфортном режиме, в своем районе и с учетом индивидуальных особенностей участников. Кроме того, состоятся лекции, которые будут проводить медики, на темы укрепления здоровья и продления активного долголетия. Финалом проекта станет участие в забеге «Сызранская миля - 2026» в дисциплине «скандинавская ходьба».
Всего в первом мероприятии проекта приняли участие более 70 человек. Оно состоялось в лесопарковой зоне «Белкин лес» у Троицкого храма, благоустройство которой завершилось в прошлом году на средства, выделенные по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.
«Мы знаем, что есть программа «Самарское долголетие» и теперь тоже примкнули к этому движению. Хотим двигаться, легко дышать и забыть о возрасте! Когда выходишь на такую зарядку, то настроение поднимается, с соседями общаешься и получаешь заряд бодрости, какого-то оптимизма. Очень хорошо, что у нас теперь такое есть и, пожалуйста, в двух шагах от дома», - поделились участники.
Напомним, что увеличение продолжительности активной и здоровой жизни граждан старшего поколения, создание системы комплексной поддержки является важной частью проекта «Старшее поколение» Народной программы партии «Единая Россия». 

Фото: ТОС «Сызранская Лука».

