«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году.
«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 
Забег в Самаре состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города.
«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре
Температура воздуха 9 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
9 апреля в регионе ожидается дождь, местами гроза, до +14°С
В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля Иван Носков доложил на оперативном совещании в облправительстве.
Для маломобильных граждан установят новые спуски на пляжах Самары
Губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленного комплек
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по безопасности объектов критически важной инфраструктуры
Для маломобильных граждан установят новые спуски на пляжах Самары

В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля глава города Самары Иван Носков доложил на оперативном совещании в Правительстве Самарской области. Береговая линия реки Волги площадью 162 тысячи квадратных метров уже очищена от мусора. В апреле уборку повторят в ручном режиме и с использованием специальной техники, а также в мае, после прохождения паводка. В этом году планируется обустроить дополнительные спуски для маломобильных граждан, в том числе в районе Чкаловского спуска.

«К этому летнему сезону готовим пляжи с учетом мнения жителей – по итогам опроса, проведенного в прошлом году. Увеличили количество оборудования, в том числе кабин для переодевания, душевых, скамеек, настилов и зонтиков. После схода паводковых вод завезем чистый песок — на десять тонн больше, чем в прошлом году. Добавляем спуски для маломобильных граждан. Специальные детские пляжи — с пологим входом в воду и игровыми зонами — оборудуем под I, II и IV очередями набережной, там всегда допустимая глубина, пологий вход в воду и есть детские игровые площадки», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Общее количество пляжного специализированного оборудования, которым будут пользоваться отдыхающие, почти на четверть больше, чем в прошлом году. После разравнивания свежего песка на территориях пляжей проведут расстановку 1413 единиц оборудования. На первом этапе установят раздевалки и биотуалеты, затем — 18 пляжных душевых, что на 11 больше прошлогоднего количества. После разместят свыше 600 скамеек, зонтиков, настилов для спуска к воде и разнообразного оборудования для детских пляжных зон. Для любителей активного отдыха предусмотрены оборудованные спортивные площадки, они будут использоваться в рамках проекта «Самара в движении» и для проведения спортивных мероприятий с участием гостей со всей России и ближнего зарубежья.

Предварительно, перед стартом работы официальных городских пляжей, специалисты очистят дно акватории, предназначенной для купания, и проведут водолазное обследование. Водолазы замерят глубины и определят участки с водоворотами и сильным течением, опасные для купания, и обозначат зоны, рекомендуемые для отдыхающих, в том числе детей и людей, не умеющих плавать. За безопасностью на 14 спасательных постах и будут следить более 40 спасателей.

 

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
