Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по безопасности объектов критически важной инфраструктуры

Губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленного комплекса региона от угроз террористической направленности.

В работе комиссии приняли участие члены областного правительства, руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципальных образований, руководители хозяйствующих субъектов, а также представитель федерального органа исполнительной власти России – Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В своем выступлении губернатор отметил, что в условиях осложнения оперативной обстановки защита объектов критической инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, а также воздушных атак сохраняет высочайший приоритет на уровне всех органов власти и хозяйствующих субъектов региона. В настоящее время попытки вывести из строя объекты критически важной инфраструктуры со стороны противника усиливаются, а методы организации террористической деятельности совершенствуются. Подтверждением тому является возросшее количество в регионе как совершенных, так и предотвращенных преступлений террористической направленности, а также массированность совершаемых воздушных атак.

Для устойчивого функционирования промышленности усиливаются меры по защите объектов критически важной инфраструктуры, а также принимаются меры по защите населения, подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Итоговые решения, принятые на заседании комиссии, внесены в протокол и обязательны для исполнения.

