«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 

Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году. Фестиваль вновь открывает возможности для семей из разных регионов страны объединиться вокруг идей активного образа жизни, семейных спортивных традиций и совместных достижений.

Программа фестиваля включает несколько направлений участия. В течение года семьи смогут принять участие в видеоконкурсе «Спортивный движ», региональных семейных забегах «Многодетная миля», а также в интернет-акции «Мы в спорте», где участники делятся фотографиями и видеороликами о своей спортивной жизни.

Фестиваль развивается и расширяет географию. В сезоне 2025 года к нему присоединились семьи из 74 регионов России, а на конкурсы было подано около 1300 фото- и видеоработ. В финале фестиваля в Москве награды получили десятки семей из разных уголков страны, а сам проект стал для многих участников частью ежегодного семейного календаря.

«Мы видим, как фестиваль растёт вместе со своими участниками. Всё больше семей показывают, как спорт становится неотъемлемой частью семейной жизни. Для нас важно, чтобы дети видели пример родителей, а семьи чувствовали поддержку друг друга. Именно так формируется культура здоровой и активной семьи», — отметила руководитель проекта «Многодетная Россия» Наталья Карпович.

Организаторы приглашают семьи из всех регионов страны присоединиться к новому сезону фестиваля и поделиться своими историями о спорте, движении и семейной дружбе.

Страница фестиваля https://xn----etbdeabvzgddib1cl9lwa.xn--p1ai/sportfest

Проект реализуется Объединением многодетных семей города Москвы совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

