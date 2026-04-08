«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре

Забег состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города. Для самых юных спортсменов доступны старты на 300 и 600 м, для новичков и тех, кто хочет насладиться атмосферой - 3 км, для активных любителей бега - 5 км, для более опытных атлетов - 10 км и 21,1 км. Также состоится бесплатный забег «Самарская миля» на 1 586 м, старты по северной ходьбе, инклюзивный старт.



Финишеры получат медаль со встроенным значком «Я просто космос», а дети награду в виде ракеты



Мероприятие проводит АНО «Волгамэн» при поддержке министерства спорта, администрации Самары и Самарской областной федерации легкой атлетики.



Мероприятие посвящено первой в России «Неделе космоса». «Неделя космоса» будет проводиться ГК «Роскосмос» ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.

Фото: минспорта СО