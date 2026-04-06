Камыш в Сызранском районе горел на площади 800 квадратных метров
Из Дербентского района Дагестана эвакуировали более четырех тысяч человек из-за прорыва дамбы
Почту России модернизируют, чтобы сделать услуги более удобными для граждан
Более 400 спортсменов объединил турнир по дзюдо памяти Павла Иванникова в Самаре
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Молодёжная научная конференция пройдет в стенах Самарского университета им. Королёва
Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции
Народный артист РСФСР К Сергей Лейферкус отметил юбилей на сцене Шостакович опера балет!
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
9 апреля в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Мой ребенок может так же» (12+). В экспозиции представят работы самарского художника, выступающего под псевдонимом Вовас Крутас. Вход свободный.

Название выставки обыгрывает одну из самых распространенных реакций зрителя на современное искусство. Обычно эта фраза звучит с иронией, ставя под сомнение само понятие художественного мастерства. Но у Воваса Крутаса она обретает обратный смысл. Здесь детский рисунок – не вызов профессионализму, а приглашение к размышлению. Если ребенок действительно «может так же», то, возможно, именно в этой простоте и скрыта особая форма художественной правды.

Вовас Крутас – самарский художник, участник творческого объединения «Аксометрия ЛАБ». Он создает работы на стыке уличной культуры и личного визуального опыта. Крутас рисует с детства, но отправной точкой его художественного пути стал 2006 год, когда он создал свое первое граффити. Работы местных уличных художников стали для него первым живым опытом встречи с современным искусством вне институций.

Одним из главных источников вдохновения для художника остается детская графика. В ней он находит ту искренность и непосредственность, что часто теряется в академической традиции. Дети рисуют не для оценки, а для себя – не то, как должно быть, а как чувствуют. Эта свобода, эта честность без правил становятся для Крутаса ориентиром в поиске собственной визуальной подлинности. Автор исследует тонкую грань между наивностью и осознанным жестом, спонтанностью и композиционным замыслом.

Выставка продлится до середины мая. Куратор – Арт Абстрактов.

9 апреля 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
06 апреля 2026, 09:27
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
На одном занятии юные посетители узнают о первом полете человека в космос, о различных космических аппаратах, о важности этой нелегкой профессии – космонавт. Общество
4 апреля, в Международный  день витамина C, инспекторы ГАИ СО вышли к водителям с апельсинами в руках и  важными словами: «Соблюдайте ПДД и  не садитесь за руль нетрезвыми!»
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
4 апреля, в Международный  день витамина C, инспекторы ГАИ СО вышли к водителям с апельсинами в руках и ... Общество
В Тольятти прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников тольяттинского гарнизона полиции, правоохранительных органов и органов безопасности.
Тольяттинские полицейские приняли участие в соревнованиях по стрельбе из табельного оружия
В Тольятти прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия среди сотрудников тольяттинского гарнизона полиции, правоохранительных органов и органов... Общество
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
