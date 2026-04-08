В Самарской области спрос на репетиторов по физике вырос на 29%, а по иностранным языкам — более чем вдвое

Весна — это сезон экзаменов для студентов и школьников, и в этот период традиционно возрастает спрос на частные уроки, а также повышается интерес соискателей к вакансиям в сфере образования. Специалисты Авито Работа исследовали, как по России изменился интерес соискателей и работодателей к профессии преподавателя перед экзаменами. Эксперты Авито Услуг также выяснили, какие репетиторы по каким предметам стали наиболее востребованными в Самарской области.

В первом квартале 2026 года, когда начинается активная подготовка к экзаменам, по всей стране наблюдается значительный рост интереса к вакансиям в области преподавания. Согласно данным Авито Работы, количество откликов на предложения о работе репетитором возросло на 63% по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата на этих позициях составляет 45 220 - 81 184 руб/мес.

Стоит отметить, что работа в этой сфере часто предполагает гибкий или частичный график, а фактический доход специалиста может значительно колебаться в зависимости от типа занятости (полная ставка, гибкий график), количества учеников и опыта преподавателя. Уровень доходов варьируется в зависимости от региона и востребованности конкретных услуг, например, подготовки школьников к экзаменам или занятий со студентами.

Также по данным платформы наблюдается рост в спросе на репетиторов в регионах. Чаще всего их искали в Вологодской области (+45% вакансий год к году), Омской области (+29%) и Башкортостане (+9%). В разрезе по предметам, чаще всего искали репетиторов по истории (+55%), геометрии (+32%) и математике (+18%).

«С начала 2026 года мы отмечаем значительный рост интереса к преподавательской деятельности по всей России. Особенно заметен рост откликов соискателей в Тюменской области (+100%), Ярославской области (+89%) и Иркутской области (+82%). Это подтверждает стабильный интерес к профессии репетитора, особенно в преддверии экзаменов, когда родители и учащиеся активно ищут дополнительные возможности для подготовки. Мы видим, что такие услуги становятся востребованными не только в крупных городах, но и в регионах, что подчеркивает важность гибкости и доступности образования по всей стране»,— комментирует Роман Губанов , директор по развитию Авито Работы.

Аналитики Авито Услуг также зафиксировали рост интереса пользователей к услугам репетиторов в Самарской области в январе–марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, заметно вырос спрос на репетиторов по физике — на 29%. Это связано с тем, что физика является профильным предметом для поступающих в технические и инженерные вузы, где требуется серьёзная подготовка к вступительным экзаменам.

В сегменте иностранных языков общий спрос на репетиторов в области вырос более чем вдвое. При этом самарцы активнее искали специалистов по различным языкам: испанскому (+92%), китайскому (+89%) и арабскому (+75%). Отдельно выросли запросы, связанные с конкретными целями изучения языков: обучение китайскому для работы и путешествий. Кроме того, увеличился интерес к специализированной подготовке: к International Baccalaureate и подготовке к международному экзамену — на 42%.