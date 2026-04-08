30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей

Всё началось с поиска новой бытовой техники на сайтах сети Интернет. Увидев объявление о распродаже, женщина заинтересовалась и перешла по объявлению на сайт интернет-магазина. Там она увидела большой ассортимент различных товаров. Найдя то, что искала, она стала оформлять заказ. Введя данные своей банковской карты и оплатив покупку, она увидела, что сайт перестал работать, а после и вовсе выдал ошибку, после которой вход на ресурс стал недоступным.

Поддавшись панике самарчанка позвонила по телефону горячей линии официального магазина, где ее заверили, что товара, который она оплатила нет в магазине и сайт, на котором она совершила покупку является фишинговым, никак не относящийся к официальному. Обманутая женщина незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. ГУ МВД России по Самарской области напоминает: всегда проверяйте доменное имя, остерегайтесь опечаток в адресе или наличие в нем лишних символов.