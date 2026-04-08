В ГД попросили ФАС перед майскими праздниками проверить цены на авиабилеты

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо руководителю ФАС Максиму Шаскольскому с просьбой в преддверии майских праздников провести проверку в связи с возможным ростом стоимости авиабилетов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в 2025 году Минтранс России отмечал, что в период майских праздников наблюдается традиционный рост стоимости перевозок. По словам парламентариев, рост стоимости авиабилетов в праздничные периоды затрагивает не только интересы пассажиров, но и вопросы добросовестного ценообразования на социально чувствительном рынке.

"Считаем целесообразным в преддверии майских праздников провести дополнительную проверку возможного роста цен на авиабилеты по наиболее востребованным внутренним направлениям, в том числе по маршрутам в курортные и крупные туристические центры", - указано в письме.