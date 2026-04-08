В Самарской области действует проактивный подход к каждой семье

В регионе продолжается десятилетие многодетной семьи, старт которому дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На сегодняшний день в регионе действует 42 меры поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта «Семья». Одной из самых востребованных является компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Мама троих сыновей Светлана Ильина сразу после получения удостоверения многодетной семьи оформила компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Эта помощь государства положительно отразилась на семейном бюджете. Старший сын Светланы уже учится в колледже, средний ходит в детский сад, а младшему пока нет и трёх лет. При рождении младшего ребенка мама получила региональный семейный капитал в 100 тысяч рублей.

Светлана обратилась в управление социальной защиты населения по месту жительства. «Я записалась на прием, пришла с документами. Мне все рассказали, сотрудники очень компетентные, доброжелательные, все подробно всегда рассказывают, подсказывают. Сразу все оформила. И когда что-то заканчивается, а я сама просто забуду продлить, сотрудник позвонит, напомнит, подскажет. И я желаю всем мамам, чтобы они обращались, узнавали и оформляли положенные льготы», — поделилась Светлана Ильина.

Многодетным семьям в регионе ежемесячно возвращают часть затрат на содержание жилья, коммунальные услуги, вывоз мусора и капитальный ремонт. Важно, что сейчас круг получателей расширен: статус многодетной семьи сохраняется даже после того, как старшие дети достигают 18 лет, если они продолжают обучение по очной форме.

«На ежемесячную денежную компенсацию ЖКУ подаются паспорт, свидетельства о праве собственности на квартиру или договор найма. Автоматически к нам поступают межведомственные ответы от поставщиков — в каком размере человек оплачивает коммунальные услуги, отсутствие задолженности. Расчет идет программно, — пояснила Елена Гаврилюк, начальник отдела организации социальных выплат Главного управления социальной защиты населения Самарского округа (Кировский район). — Есть много мер социальной поддержки, особенно для семей с детьми. Когда, например, многодетная семья к нам обращается, начинается все с оформления удостоверения многодетной семьи, установления статуса. И в то время, когда человек приходит к нам, он получает полную консультацию по всем мерам соцподдержки, которые положены по законодательству».

По поручению главы региона комплекс мер поддержки семей с детьми постоянно расширяется. В прошлом году компенсацию на оплату ЖКУ получили порядка 20 тысяч семей региона, с начала этого года – 20,5 тысяч. На оказание данной меры поддержки в областном бюджете на 2026 год предусмотрено почти 1 миллиард рублей.

На укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства направлен проект «Крепкая семья» Народной программы партии «Единая Россия». Партийный проект определят семью как главный приоритет государственной политики.