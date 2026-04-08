В I квартале 2026 года абоненты «РКС-Самара» установили более 20 000 приборов учёта.
Жители Самары активно устанавливают приборы учёта воды
Минпросвещения введет в детских садах программу «Добрые игры» для дошкольников
Посадка на поезд теперь возможна по биометрии
В России предложили увеличить выплаты к Дню Победы
В Самаре легковушка сбила десятилетнего велосипедиста
Тольяттинец отобрал золото у женщины в подъезде
Жительница Безенчука напала с ножом на сына
В Богатовском районе тушили сухую траву
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В Самарской области действует проактивный подход к каждой семье

В регионе продолжается десятилетие многодетной семьи, старт которому дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. На сегодняшний день в регионе действует 42 меры поддержки семей с детьми, в том числе в рамках национального проекта «Семья». Одной из самых востребованных является компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Мама троих сыновей Светлана Ильина сразу после получения удостоверения многодетной семьи оформила компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Эта помощь государства положительно отразилась на семейном бюджете. Старший сын Светланы уже учится в колледже, средний ходит в детский сад, а младшему пока нет и трёх лет. При рождении младшего ребенка мама получила региональный семейный капитал в 100 тысяч рублей.

Светлана обратилась в управление социальной защиты населения по месту жительства. «Я записалась на прием, пришла с документами. Мне все рассказали, сотрудники очень компетентные, доброжелательные, все подробно всегда рассказывают, подсказывают. Сразу все оформила. И когда что-то заканчивается, а я сама просто забуду продлить, сотрудник позвонит, напомнит, подскажет. И я желаю всем мамам, чтобы они обращались, узнавали и оформляли положенные льготы», — поделилась Светлана Ильина.

Многодетным семьям в регионе ежемесячно возвращают часть затрат на содержание жилья, коммунальные услуги, вывоз мусора и капитальный ремонт. Важно, что сейчас круг получателей расширен: статус многодетной семьи сохраняется даже после того, как старшие дети достигают 18 лет, если они продолжают обучение по очной форме.

«На ежемесячную денежную компенсацию ЖКУ подаются паспорт, свидетельства о праве собственности на квартиру или договор найма. Автоматически к нам поступают межведомственные ответы от поставщиков — в каком размере человек оплачивает коммунальные услуги, отсутствие задолженности. Расчет идет программно, — пояснила Елена Гаврилюк, начальник отдела организации социальных выплат Главного управления социальной защиты населения Самарского округа (Кировский район). — Есть много мер социальной поддержки, особенно для семей с детьми. Когда, например, многодетная семья к нам обращается, начинается все с оформления удостоверения многодетной семьи, установления статуса. И в то время, когда человек приходит к нам, он получает полную консультацию по всем мерам соцподдержки, которые положены по законодательству».

По поручению главы региона комплекс мер поддержки семей с детьми постоянно расширяется. В прошлом году компенсацию на оплату ЖКУ получили порядка 20 тысяч семей региона, с начала этого года – 20,5 тысяч. На оказание данной меры поддержки в областном бюджете на 2026 год предусмотрено почти 1 миллиард рублей.

На укрепление благополучных условий материнства и детства, поддержку многодетных семей и семей участников СВО, а также на реализацию мер комплексной безопасности детства направлен проект «Крепкая семья» Народной программы партии «Единая Россия». Партийный проект определят семью как главный приоритет государственной политики.

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
