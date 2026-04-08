Жительница Безенчука напала с ножом на сына

В феврале текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Безенчукскому району поступило сообщение из районной больницы о госпитализации молодого человека с ножевым ранением.

Сотрудники органов внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего выехали в медицинское учреждение и по адресу происшествия. В больнице полицейские опросили мужчину, изучили медицинские документы. Оперативники осмотрели место происшествия, откуда изъяли и направили на экспертизу нож и следы бурого цвета, похожие на кровь.

Из материалов предварительного следствия следует, что пострадавший вместе с невестой приехал в гости к своей матери. Общение между родственниками переросло в конфликт, в ходе которого, по версии следствия, мать молодого человека нанесла удар ножом в область груди своему сыну.

Сотрудники уголовного розыска задержали 53-летнюю женщину. В ходе опроса она раскаялась в содеянном и пояснила, что причиной произошедшего стало её несогласие по поводу предстоящего бракосочетания сына.

Сотрудниками органов внутренних дел собрана достаточная доказательственная база, в рамках уголовного дела проведены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская, подтвердившая тяжесть причиненных телесных повреждений потерпевшему.

Следственным отделом ОМВД России по Безенчукскому району местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.