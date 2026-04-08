Посадка на поезд теперь возможна по биометрии

Сесть на поезд теперь можно без предъявления бумажного паспорта. В поездах Дирекции скоростного сообщения РЖД в режиме эксперимента проводники могут подтвердить личность по биометрии с помощью портативного устройства. Пока сервис доступен на начальных станциях трёх маршрутов.

Маршруты

— Москва, Ярославский вокзал – Кострома

Москва, Ярославский вокзал – Кострома — Москва, Курский и Восточный вокзалы – Иваново

Москва, Курский и Восточный вокзалы – Иваново — Москва, Восточный вокзал – Нижний Новгород

Биометрия не заменяет привычные способы посадки на поезд, а является альтернативой: пассажир сам выбирает, как удостоверить личность — по документу или по лицу.

Как это работает

Зарегистрируйте биометрию в Единой биометрической системе, обратившись в банк или с помощью выездной регистрации. Дайте согласие на обработку данных на сайте При посадке предупредите проводника, что хотите пройти по биометрии и посмотрите в камеру портативного устройства проводника. Дождитесь подтверждения личности

На период пилотной эксплуатации сервиса пассажиру рекомендуется иметь при себе удостоверяющий личность документ, данные которого были использованы при покупке билета.

Новый подход ускоряет посадку, уменьшает очереди и помогает железнодорожным компаниям эффективнее организовать работу при соблюдении всех требований к защите персональных данных.