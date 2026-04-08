Имплантат, разработанный в СамГМУ, успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве.
СамГМУ разработал первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава
Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Тольятти.
В Самарской области у задержанного росгвардейцами дебошира изъят наркотик
В Самарской области продолжается масштабная уборка дорожной инфраструктуры. С 13 марта с главных магистралей Самары вывезли почти 3000 тонн пыли и песка, накопившихся за зиму.
С начала весны с магистралей Самары вывезли почти 3 тысячи тонн загрязнений 
9 апреля в 10:00 в СОУНБ состоится лекция «Как сохранить свои финансы. Вклады». Специалист Роспотребнадзора расскажет участникам встречи о том, как можно эффективнее распорядиться денежными средствами, чтобы не только сберечь, но и преумножить своё состоя
В СОУНБ проведут урок финансовой грамотности
10 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки выступят пианисты-виртуозы с концертной программой «Улыбнись мне, Апрель!».
Праздник весеннего настроения: в СОУНБ состоится концерт фортепианной музыки
Первый российский производитель керамогранита - ООО «Самарское объединение керамики» -   присоединился к изучению и внедрению методик бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда».
Производитель керамогранита в регионе внедряет бережливое производство
С 6 по 8 апреля в Самаре прошла школа инструкторского состава Всероссийского студенческого отряда проводников.
В Самаре готовят управленческие кадры для студотрядов проводников
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 9 апреля в регионе ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
9 апреля в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
Производитель керамогранита в регионе внедряет бережливое производство

Первый российский производитель керамогранита - ООО «Самарское объединение керамики» -   присоединился к изучению и внедрению методик бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Первый российский производитель керамогранита - ООО «Самарское объединение керамики» -   присоединился к изучению и внедрению методик бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», являющегося частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Обучение организовано при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Компания работает на рынке 20 лет и поставляет свою продукцию как на отечественный, так и на зарубежные рынки. Ассортимент предприятия включает несколько форматов керамогранитной плитки, в том числе утолщённый керамогранит толщиной 2 см, который востребован для наружного применения: дорожек, фасадов, малых архитектурных форм. Каждая партия проходит тщательную проверку в заводской лаборатории, где специалисты контролируют водопоглощение, прочность на изгиб, износостойкость и морозостойкость.

В рамках сотрудничества с РЦК рабочая группа предприятия пройдёт обучение и приступит к улучшениям производственных процессов. Сначала будет проведена диагностика, затем — внедрение изменений на пилотном участке, после чего последует тиражирование решений на всё производство.

«Решение компании присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» закономерно. Бизнес такого уровня обязан постоянно повышать эффективность. Бережливое производство позволяет без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать циклы и снижать себестоимость продукции», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Всего с начала 2026 года к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 10 предприятий Самарской области. 7 из них уже прошли обучение методикам бережливого производства, еще 4 проходят обучение.

Всего с 2018 года в проект вовлечены 223 региональных предприятия, инструментам бережливого производства обучено более 3,5 тысяч сотрудников. Благодаря внедрению федеральному проекту и поддержке регионального центра   время производственных процессов на предприятиях сократилось в среднем на 33%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется при поддержке Минэкономразвития России. Региональные центры компетенций работают в большинстве субъектов страны. Участие в федпроекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото - РЦК

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
