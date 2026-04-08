Производитель керамогранита в регионе внедряет бережливое производство

Первый российский производитель керамогранита - ООО «Самарское объединение керамики» - присоединился к изучению и внедрению методик бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», являющегося частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Обучение организовано при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

Компания работает на рынке 20 лет и поставляет свою продукцию как на отечественный, так и на зарубежные рынки. Ассортимент предприятия включает несколько форматов керамогранитной плитки, в том числе утолщённый керамогранит толщиной 2 см, который востребован для наружного применения: дорожек, фасадов, малых архитектурных форм. Каждая партия проходит тщательную проверку в заводской лаборатории, где специалисты контролируют водопоглощение, прочность на изгиб, износостойкость и морозостойкость.

В рамках сотрудничества с РЦК рабочая группа предприятия пройдёт обучение и приступит к улучшениям производственных процессов. Сначала будет проведена диагностика, затем — внедрение изменений на пилотном участке, после чего последует тиражирование решений на всё производство.

«Решение компании присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» закономерно. Бизнес такого уровня обязан постоянно повышать эффективность. Бережливое производство позволяет без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать циклы и снижать себестоимость продукции», — прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Всего с начала 2026 года к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 10 предприятий Самарской области. 7 из них уже прошли обучение методикам бережливого производства, еще 4 проходят обучение.

Всего с 2018 года в проект вовлечены 223 региональных предприятия, инструментам бережливого производства обучено более 3,5 тысяч сотрудников. Благодаря внедрению федеральному проекту и поддержке регионального центра время производственных процессов на предприятиях сократилось в среднем на 33%, запасы незавершенного производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется при поддержке Минэкономразвития России. Региональные центры компетенций работают в большинстве субъектов страны. Участие в федпроекте бесплатное.

