В СОУНБ проведут урок финансовой грамотности

9 апреля в 10:00 в СОУНБ состоится лекция «Как сохранить свои финансы. Вклады». Специалист Роспотребнадзора расскажет участникам встречи о том, как можно эффективнее распорядиться денежными средствами, чтобы не только сберечь, но и преумножить своё состояние.

Лекция будет посвящена безопасному управлению сбережениями и организации правильного старта для инвестиций. Она проводится в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Этот новый масштабный проект включает в себя цикл информационно–просветительских мероприятий по самым разным темам для граждан всех возрастов. Он реализуется под эгидой Минфина России и позволит людям получать необходимый опыт, знания и навыки обращения с деньгами, повышать общий уровень финансовой культуры в стране и благополучия её жителей.

«Финансовая грамотность в первую очередь необходима тем, кто не хочет жить от зарплаты до зарплаты, а желает научиться накапливать крупные суммы на то, что не может позволить себе здесь и сейчас. Мы все стремимся к тому, чтобы улучшить своё благосостояние, приобрести дорогие вещи или организовать себе хороший отпуск. Но как достичь этого, не прибегая к кредитам или займам у друзей и родственников? Ответ на этот вопрос как раз и дают уроки финансовой грамотности», – рассказывает лектор встречи Родионова Екатерина Александровна, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей (Управление Роспотребнадзора по Самарской области).

Встреча «Как сохранить свои финансы. Вклады» организована общими усилиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

9 апреля 2026 года в 10:00, отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

16+

Фото: пресс-служба СОУНБ