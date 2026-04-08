Праздник весеннего настроения: в СОУНБ состоится концерт фортепианной музыки

10 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной научной библиотеки выступят пианисты-виртуозы с концертной программой «Улыбнись мне, Апрель!». В окружении полотен выставки «Иная сторона» прозвучат самые весенние из произведений великих классиков.

Для гостей вечера исполнят музыку таких знаковых композиторов, как Франц Шуберт, Карл Мария Вебер, Роберт Шуман, Фредерик Шопен, Йоганес Брамс, Сергей Рахманинов, Клод Дебюсси и Альфред Шнитке. Их тонкие и чувственные мелодии, полные жизни и любви, помогут посетителям концерта наполниться весенним настроением и бережно проведут в чудесный мир музыкального искусства.

Своё мастерство владения фортепиано продемонстрируют молодые исполнители в лице Ляйсан Шараповой, Дениса Климова, Дарьи Липаткиной, Евгении Громовой, Марины Абросимовой, Даниила Дятлова и Александра Дятлова. Ведущим вечера выступит Дмитрий Дятлов, профессор кафедры фортепиано и музыковедения Самарского государственного института культуры, доктор искусствоведения.

Эта прекрасная музыка прозвучит среди работ Елены Болотских, представленных на выставке «Иная сторона», которая проходит в эти дни в галерее «Новое пространство». Невероятные фантастические миры, изображённые на полотнах, в сочетании с признанными шедеврами композиторского искусства обеспечат максимальное погружение в атмосферу вечера.

10 апреля 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Цена полного билета – 350 руб., льготного (для школьников, студентов и пенсионеров) – 200 руб. Оплатить можно онлайн на сайте «Кассир.ру» (с комиссией за пользование сервисом) или в галерее «Новое пространство».

