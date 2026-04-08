СамГМУ разработал первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава
В Самарской области у задержанного росгвардейцами дебошира изъят наркотик
С начала весны с магистралей Самары вывезли почти 3 тысячи тонн загрязнений 
В СОУНБ проведут урок финансовой грамотности
Праздник весеннего настроения: в СОУНБ состоится концерт фортепианной музыки
Производитель керамогранита в регионе внедряет бережливое производство
С 6 по 8 апреля в Самаре прошла школа инструкторского состава Всероссийского студенческого отряда проводников.
В Самаре готовят управленческие кадры для студотрядов проводников
9 апреля в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
С 6 по 8 апреля в Самаре прошла школа инструкторского состава Всероссийского студенческого отряда проводников. Участие в мероприятии приняли порядка 70 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 30 регионов страны. В этом году в программе мероприятия приняли участие только новые участники – те, кто еще ни разу не пробовал себя в роли инструктора.
«Российские студенческие отряды всегда чётко выстраивают свою системную работу по подготовке студентов к трудовому сезону. Наши ребята получают бесплатное профессиональное обучение, что позволяет им не только приобретать необходимые навыки, но и работать на самом высоком уровне с первого дня. В то же время мы активно развиваем управленческий потенциал будущих молодых кадров. И подготовка инструкторского состава играет важную роль. В этом году должность инструктора займут более 55 человек.  Благодаря совместной работе с РЖД и с образовательными организациями такой комплексный подход к подготовке кадров гарантирует безопасность, качество и эффективность работы студенческих отрядов на железной дороге и в других крупных проектах страны», — первый заместитель председателя Комитета по молодёжной политике Госдумы, председатель Наблюдательного совета РСО, член высшего совета партии «Единая Россия» Михаил Киселёв.
Инструктор Всероссийского студенческого отряда проводников – это специалист, который обучает, координирует и контролирует работу студенческих бригад проводников, обеспечивая безопасность, дисциплину и качество обслуживания пассажиров. В этом году должность инструктора займут более 55 человек. За три дня образовательной программы школы участники познакомились с функционалом и должностными обязанностями инструктора, охраной труда и поведением в экстренных ситуациях, разобрали график работы инструктора в летнем трудовом семестре, узнали об особенностях организации трудовых проектов, а также посетили лекции от работодателя – ОАО «ФПК».
«В преддверии майских перевозок мы традиционно проводим основополагающее мероприятие для Всероссийского студенческого отряда проводников — это школа инструкторов всего направления, важнейшая точка отсчета, отбор ответственных ребят, кто для себя решил это лето провести в должности инструктора, отвечая за большое количество студентов, организовывая их лучшее лето и создавая для них условия безопасного труда. Мы видим растущий интерес к работе инструкторами и уверены, что по итогам этой школы нам удастся сформировать лучшую команду штаба Всероссийского студенческого отряда проводников и сделать так, чтобы трудовое лето в любой точке страны для любого проводника студенческих отрядов было безопасным, качественным, интересным и незабываемым», — поделился Алексей Потейко, заместитель Председателя Наблюдательного совета РСО, член Общественного совета Минтранса РФ.
Заключительным этапом трехдневного интенсива стали собеседования кандидатов на должность инструктора поездных бригад по работе с Российскими студенческими отрядами. Организаторами школы выступили студенческие отряды Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.
Направление студенческих отрядов проводников одно из динамично развивающихся в движении Российских студенческих отрядов. Всего летом 2026 года проводниками будут работать порядка 8000 участников РСО, первые студенты выйдут в свой трудовой сезон уже на майские пассажирские перевозки. 
Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.
Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

 

Фото: Российские студенческие отряды

