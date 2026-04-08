Жители Самары активно устанавливают приборы учёта воды

В I квартале 2026 года абоненты «РКС-Самара» установили более 20 000 приборов учёта.

На протяжении многих лет жителей России предупреждали о необходимости установки счётчиков. Однако многие решились на это только сейчас, когда Постановлением Правительства РФ от 25.11.2025 № 1871 расчёт платы за холодное водоснабжение без прибора учёта стал производиться с повышающим коэффициентом *3. Приборы учёта сильно сокращают расходы на оплату потреблённых ресурсов.

Необходимо отметить, что заметно повысилась и ответственность абонентов относительно передачи показаний: если в январе вовремя передали показания 83% абонентов, то в марте уже 92%.

Напоминаем сроки и способы передачи показаний:

- через «Личный кабинет» или без регистрации на сайте https://samcomsys.ru (с 5 по 25 число);

- через мобильное приложение «РКС» (с 5 по 25 число);

- через мобильное приложение АО «Почта Банк» (через сайт https://my.pochtabank.ru с 7 по 20 число);

- через голосового робота и автоответчик по телефону 310-25-40 (с 5 по 25 число);

- при оплате через «Сбербанк онлайн» (с 7 по 20 число);

- при оплате в отделениях Почты России (с 7 по 20 число).

Обращаем внимание, что из-за технических проблем «Телеграма» показания, переданные через ТГ-бота, могут не дойти до ресурсоснабжающей компании. Поэтому настоятельно рекомендуем пользоваться другими каналами, самый надежный из которых – Личный кабинет абонента на сайте https://lk.roscomsys.ru/login. В настоящее время «РКС-Самара» ведёт работу по переносу сервиса приема показаний в МАХ.

Полная информация об установке приборов учёта: https://samcomsys.ru/messages/17658.

